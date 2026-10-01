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Samsun'da Green Pharmacy projesine 18 katılımcı katıldı, AEK ele alındı

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Samsun'da Green Pharmacy projesine 18 katılımcı katıldı, AEK ele alındı
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Samsun'da Green Pharmacy Erasmus+ Projesi'nin 3. hareketliliği Atakum'da düzenlendi. Sırbistan ve Bulgaristan'dan gelen 18 akademisyen ve öğretmen, açık eğitim kaynaklarının mesleki eğitimde kullanımını değerlendirdi.

Samsun'da yürütülen "Green Pharmacy Erasmus+ Projesi" kapsamında düzenlenen programda, Sırbistan ve Bulgaristan'dan gelen 18 akademisyen ve öğretmen, açık eğitim kaynaklarının mesleki eğitimde kullanımına ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

2025-1-BG01-KA222-VET-000-360-312 referans numaralı Green Pharmacy Erasmus+ Projesi'nin 3'üncü hareketliliği, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üç gün süren programa Sırbistan ve Bulgaristan'dan toplam 18 akademisyen ve öğretmen katıldı. Programda Açık Eğitim Kaynakları (AEK) konusu farklı yönleriyle ele alınırken, bu kaynakların ders süreçlerinde etkin kullanımı ve eğitim ortamlarına entegrasyonu değerlendirildi.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, programın uluslararası bilgi paylaşımı ve iş birliği açısından önemli olduğunu belirterek, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ile Proje Koordinatörü Burak Gür'e teşekkür etti.

Şahin, katılımcıların farklı ülkelerdeki eğitim uygulamaları ve deneyimleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu, iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığını söyledi.

Program kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyenleri tarafından da sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda açık eğitim kaynaklarının eğitimdeki yeri, öğretim süreçlerine katkıları ve bu kaynaklardan daha etkin yararlanma yöntemleri ele alındı.

Green Pharmacy Projesi kapsamında gerçekleştirilen 3'üncü hareketliliğin, açık ve yenilikçi eğitim anlayışının yaygınlaştırılması ile mesleki eğitimde uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağladığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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