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BŞEÜ, İzlanda'daki üniversiteyle Bilgisayar alanında Erasmus+ anlaşması imzaladı

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BŞEÜ, İzlanda'daki üniversiteyle Bilgisayar alanında Erasmus+ anlaşması imzaladı
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BŞEÜ, İzlanda'daki Haskolinn I Reykjavik EHF ile Bilgisayar alanında Erasmus+ öğrenci ve personel hareketliliğini kapsayan iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayla öğrenci ve personelin İzlanda'daki akademik ve kültürel ortamı deneyimlemesi hedefleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İzlanda'da bulunan Haskolinn I Reykjavik EHF ile Bilgisayar alanında Erasmus+ öğrenci ve personel hareketliliğini kapsayan iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.

BŞEÜ'nün uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında yapılan anlaşma, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Karakuzu'nun katkılarıyla hayata geçirildi. İş birliğiyle öğrenciler ve personel için İzlanda'daki akademik ve kültürel ortamı deneyimleme fırsatlarının artırılması hedefleniyor. Anlaşma kapsamında özellikle Bilgisayar alanında eğitim gören öğrencilerin İzlanda'da eğitim alarak farklı bir yükseköğretim sistemini deneyimlemeleri, alanlarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve uluslararası akademik çevrelerle etkileşim kurmaları amaçlanıyor. Öğrenci hareketliliğinin yanı sıra akademik ve idari personel hareketliliklerini de kapsayan iş birliğiyle iki kurum arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması planlanıyor. Haskolinn I Reykjavik EHF'den BŞEÜ'ye gerçekleştirilecek hareketliliklerin de akademik ve kültürel etkileşime katkı sağlaması bekleniyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplanıcaklı, üniversitenin Erasmus+ kapsamında uluslararası iş birliklerini sürdürdüğünü belirterek, "Üniversitemiz, Erasmus+ programı kapsamında gerçekleştirdiği uluslararası iş birlikleriyle öğrencilerinin ve personelinin farklı ülkelerde eğitim alma, ders verme ve akademik faaliyetlerde bulunma imkanlarını artırmayı sürdürüyor. İzlanda'daki Haskolinn I Reykjavik EHF ile gerçekleştirilen bu yeni iş birliği, Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda geliştirdiği akademik ortaklıklara bir yenisini daha eklerken, öğrencilerimizin uluslararası eğitim ve hareketlilik fırsatlarına erişimini de güçlendiriyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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