Eskişehir Atatürk Lisesi 116 yıllık tarihiyle 523 öğrenciye eğitim veriyor

Eskişehir'de 1910'da Rüştiye Mektebi olarak eğitim hayatına başlayan Atatürk Lisesi, 116 yıllık geçmişi, tarihi binası ve yetiştirdiği öğrencilerle kentin eğitim tarihinde önemli yer tutuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" isimli dosya haberinin bu bölümünde, Osmanlı Devleti tarafından 1910 yılında "Rüştiye Mektebi" adıyla açılıp, bugün lise öğrenimi verilen Eskişehir Atatürk Lisesinin 116 yıllık eğitim serüveni ele alındı.

Odunpazarı ilçesi Akcami Mahallesi'nde bulunan okul, Osmanlı Devleti döneminde 1910 yılında "Rüştiye Mektebi" adıyla ortaöğretim okulu olarak hizmet vermeye başladı.

Eskişehir'in 1920'de Yunan işgaline uğraması nedeniyle eğitime ara veren okul, kentin 2 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarılmasının ardından "Sultani Mektebi" adıyla yeniden faaliyete geçti.

Okul, 1929-1930 eğitim öğretim yılında lise ihtiyacının ortaya çıkması üzerine bugünkü Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin bulunduğu binaya taşındı. 1930-1931 eğitim öğretim yılında lise bölümünün açılmasıyla "Eskişehir Lisesi" adını alan okul, ilk mezunlarını 1932-1933 eğitim öğretim yılı sonunda verdi.

Atatürk'ün ziyareti yeni binanın yolunu açtı

21 Ekim 1932'de trenle Eskişehir'den geçerken istasyonda kendisini karşılayan heyetten okulun fiziki durumuyla ilgili bilgi alan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yaklaşık üç ay sonra okulu ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden ve dersler hakkında bilgi alan Atatürk, ziyaret sırasında okulun daha uygun bir binaya taşınması yönündeki talebin yerine getirilmesi için ilgililere talimat verdi.

Dönemin Hükümet Konağı olarak inşa edilen ve okulun şu an hizmet verdiği yapı, Milli Eğitim Bakanlığının talebi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Eskişehir Lisesine tahsis edildi. Atatürk'ün direktifiyle 1934-1935 eğitim öğretim yılının başında bugün kullandığı binaya taşınan okul, 1961 yılında da "Atatürk Lisesi" adını aldı.

Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'nin özelliklerini taşıyan, cephesinde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler bulunan yapı, kentsel sit alanında yer alması nedeniyle 1988'de anıtsal yapı olarak tescillendi.

Şair Arif Nihat Asya, okulda öğretmenlik yaptı

Öğrenci pansiyonu da bulunan Atatürk Lisesi, tarihi yapısını koruyarak 28 derslikte 523 öğrencisiyle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaklaşık 13 bin 500 kitabın bulunduğu ve mezunlarından Cengiz Turan'ın adının verildiği kütüphane, okulun eğitim altyapısının önemli bölümlerinden birini oluşturuyor.

Okulda ayrıca 1954-1955 yıllarında Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden ve "Bayrak Şairi" olarak tanınan Arif Nihat Asya edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Okulda Asya'nın adını taşıyan bilişim dersliği ile 1946-1971 yılları arasında İngilizce öğretmenliği yapan ilahiyatçı ve siyasetçi İhsan Şenel'in adının verildiği derslik yer alıyor.

Yeşilçam'ın tanınmış oyuncularından Cüneyt Arkın'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan, eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz, eski milli futbolcular Rasim Kara ve Alper Potuk da okulun mezunları arasında bulunuyor.

Tarihi dokusu ve eğitim işlevini bir arada sürdüren Eskişehir Atatürk Lisesi, şehrin eğitim mirasının önemli kurumlarından biri olmayı sürdürüyor.

Okul, Atatürk'ün talimatıyla mevcut binasına taşındı

Eskişehir Atatürk Lisesi Müdürü Ersin Kökten, AA muhabirine, okulun 1910'da başlayan eğitim serüveninin devam etmesinin kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Atatürk Lisesi'nin geçmişte farklı adlarla öğretim faaliyetinde bulunduğunu kaydeden Kökten, şöyle konuştu:

"Atatürk Eskişehir ziyaretinde dönemin Eskişehir Valisi ile beraber bir heyet eşliğinde istasyonda gezerlerken bir öğrencimiz, Atatürk'ün karşısına çıkıyor. Atatürk de 'Ne istiyorsun çocuk?' diye soruyor. 'Paşa, okulumuz yok, okul istiyoruz.' diyor. Atatürk, Vali Bey'e dönerek 'Senin binan ne oldu?' diyor. O da 'Bitti, hazırlandı, taşınacağız' diyor. Atatürk de 'Taşınmayın, bu bina okul olsun.' diyor ve böylelikle Atatürk Lisesi bugün buradaki binada eğitim öğretim hayatına başlıyor."

Kökten, okulun bir asrı aşan geçmişe sahip olduğunu anımsatarak, "28 dersliğimizde 523 mutlu öğrencimiz var. Proje okulu olduğumuz için her derslikte 30 öğrencimiz var. 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar eğitim veriyoruz. Keyifli, mutlu, başarılı bir okuluz. Tarihimizle zirveye doğru ilerliyoruz." dedi.

Yaklaşık 6 yıldır proje okulu olarak eğitim verdiklerini dile getiren Kökten, şunları kaydetti:

"STEM Projesi ve eTwinning etiketimiz var. Erasmus programlarını güncel olarak uyguluyoruz. Her yıl mutlaka birkaç Erasmus programımızı gerçekleştirerek çocuklarımızı yurt dışına gönderiyoruz. WCEP Kültürlerarası Öğrenci Değişim Programı'mız var. Sınavları, Eskişehir'de bizim okulumuzda yapılıyor. Çocuklar bir yıl Kanada'da eğitim görüp tekrar eğitimlerine burada devam edebiliyorlar. Bu sene Harezmi Eğitim Modeli'ne dahil olmak için başvurumuzu yaptık. Yüzde 90 ihtimalle onu da alacağız."

Ersin Kökten, öğrencilerin okula kabulünde yüzdelik dilimin önemli bir kriter olduğunu anlatarak, "Şu anda yüzdelik dilime bakarsak 4,19 ile kapattık. Gayet iyi gidiyoruz. Önümüzdeki yıl Eskişehir birincisi olacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Okulun sıralarından Cüneyt Arkın da geçti

Kökten, okulun geçmişindeki başarılı isimlerin öğrenciler için önemli birer örnek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam'ın ünlü siması var. Onların gururuyla, tarihin izinde zirveye doğru diyoruz. Bir bütünleşmeyle beraber hem tarihi yaşatarak hem de geleceğimizi kaçırmayarak, modernize ederek öğrencilerimizi donanımlı olarak yetiştiriyoruz. Bu okul 1984 yılında Türkiye birincisi olan okul. Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi gibi okulları geçerek birinci olan bir okul. Tekrar o başarıyı yakalamaya çabalıyoruz."

Kökten, kütüphanedeki eserlerin okulun geçmişine ışık tuttuğunu dile getirerek, "Tarihi eserlerimiz var. O yıllardan bu yana yazılan Osmanlıca eserler. Eski Türkçe eserler, onları kilit altında muhafaza ediyoruz. Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in babası, Türk edebiyatı ve dil çalışmalarının önemli ismi Şemseddin Sami'nin yazdığı kitap da burada. Böyle değerli eserleri muhafaza ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Müzede okulun geçmişine ilişkin çok sayıda materyalin yer aldığını belirten Kökten, "Eğitim müzemiz var. Orada da çok eski diplomalar, Atatürk'ün el yazması 10. Yıl Nutku'nun aslı mevcut." dedi.

Kökten, öğrencileri donanımlı yetiştirmeye gayret ettiklerinin altını çizerek, "Başarının yanı sıra öğrencilerimizin mutlu olması bizim için önemli. Modern olarak bir okulda arayabileceğiniz her şey var ama tarihimiz de var. Çocuklarımızı o kültürle yetiştirmeye çalışıyoruz. Mutlu olsunlar ama çağı da kaçırmasınlar istiyoruz. Öyle keyifli bir okulda okuyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin geleceğin mesleklerine yönelmesine de önem verdiklerini kaydeden Kökten, şöyle devam etti:

"Bu tamamen öğrencinin portföyüyle ilgili bir durum. Öğrencilerimiz aldığı puanla tıp fakültesini tutturuyor. Bu sene 11 tıp öğrencisi yerleştirdik. 26 mühendislik yerleştirdik. Çünkü çocuklar artık yapay zeka, yazılım mühendisliği gibi konulara daha çok adapte olmaya çalışıyorlar. Daha çok hoşlarına gidiyor ve hoşlarına giden meslekleri yapmak istiyorlar. Bunun için de mühendislikler son yıllarda daha çok öne çıktı."

Okulun sportif alanda da önemli bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Kökten, "Birçok milli sporcu yetiştirdik, yetiştirmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir spor salonumuz var. Başarılı iki beden eğitimi öğretmenimiz var ve onları her alanda yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Alper Potuk ve Rasim Kara gibi eski milli sporcuların öğrenciler için örnek oluşturduğunu ifade eden Kökten, "Bu, okulumuza yeni gelen öğrencilerimizin önünü ve ufkunu açıyor, çocuklara iyi örnekler oluyor. Biz onların fotoğraflarını da sergiliyoruz spor salonumuzda. Nice başarılı sporcular yetişecektir." dedi.

Kaynak: AA