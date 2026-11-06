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Ankara'daki 10 kadın kooperatifi Almanya'da Erasmus+ programına katılıyor

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Ankara'daki 10 kadın kooperatifi Almanya'da Erasmus+ programına katılıyor
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Ankara'nın farklı ilçelerindeki 10 kadın kooperatifi, Bridge4Future Erasmus+ Projesi kapsamında Almanya'daki uluslararası programa katılıyor. Programda kadın girişimciliği ve kooperatifçilik eğitimleri verilirken kooperatiflerin yeni iş birlikleri kurması hedefleniyor.

Ankara'nın farklı ilçelerinde faaliyet gösteren 10 kadın kooperatifi, Bridge4Future Erasmus+ Projesi kapsamında Almanya'da düzenlenen uluslararası programa katılıyor.

Programda kadın girişimciliği, kooperatifçilik, üretim modelleri, pazarlama, kurumsal gelişim ve uluslararası iş birliği konularında eğitimler veriliyor. Kurum ziyaretleri ve deneyim paylaşımının da yapıldığı programla kooperatiflerin bilgi ve deneyimlerini geliştirmeleri, yeni iş birlikleri kurmaları hedefleniyor.

Programa Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi, Ankara Kahraman Kadınlar Kooperatifi, Ayaş Akkaya Kooperatifi, Beypazarı Bostancılar Kooperatifi, Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatifi, Güdül Boyalı Fengere Kooperatifi, Nallıhan Han Kadınları Kooperatifi, Yeşilyurtlu Kadınlar Kooperatifi, Kalecik Hanımeli Kooperatifi ve Yemenia Kadın Kooperatifi katılıyor.

Kaynak: AA
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