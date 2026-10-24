ARİNKOM, ErasmusDays 2026'da akademisyenlere Erasmus+ proje desteklerini anlattı

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Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ErasmusDays 2026 kapsamında düzenlenen "Erasmus+ Proje Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Akademisyenlere yönelik düzenlenen toplantının konuşmacısı ARİNKOM TTO Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş oldu. Bu yılın "Öğrenmek ve gelişmek: yarının becerileri" teması doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, Erasmus+ programının sunduğu proje destekleri ve uluslararası iş birliği imkanları ele alındı. Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş sunumunda Erasmus+ kapsamındaki proje fırsatları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıyla araştırmacıların Erasmus+ programına ilişkin farkındalıklarının artırılması, proje fikirlerini uluslararası iş birliği çerçevesinde geliştirmelerine katkı sunulması ve programın sağladığı imkanlardan yararlanmalarının teşvik edilmesi amaçlandı. Etkinlik akademisyenlerin eğitim ve araştırma birikimlerini uluslararası ortaklıklarla buluşturabilecekleri fırsatları tanımalarına zemin hazırladı.

ErasmusDays 2026 kapsamında gerçekleştirilen toplantı üniversitede uluslararası proje geliştirme kültürünün yaygınlaştırılmasına ve araştırmacıların farklı ülkelerdeki kurumlarla iş birliği imkanları değerlendirmelerine katkı sunmayı hedefleyen bilgilendirme faaliyetleri arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı