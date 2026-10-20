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Erzurum'da ErasmusDays 2026 etkinliği Müdür Ekici'nin katılımıyla düzenlendi

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Erzurum'da ErasmusDays 2026 etkinliği Müdür Ekici'nin katılımıyla düzenlendi
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ErasmusDays 2026 etkinliğine İl Müdürü Süleyman Ekici katıldı. Etkinlikte Erasmus+ deneyimleri paylaşıldı; Ekici programın öğrencilere yeni ufuklar açtığını vurguladı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ErasmusDays 2026 etkinliği, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Erasmus+ programının eğitimde uluslararası iş birliğine, kültürler arası etkileşime ve mesleki gelişime sunduğu katkılar ele alındı.

Programa, Türkiye Ulusal Ajansı Mesleki ve Yetişkin Eğitim Daire Başkanı Yasemin Uz ve beraberindeki iki uzman ile eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve proje paydaşları katıldı.

Erasmus+ deneyimleri paylaşıldı

ErasmusDays 2026 kapsamında düzenlenen etkinliklerde deneyim paylaşım masaları oluşturuldu, Erasmus+ programının tanıtımı yapıldı ve Mesleki Eğitim ile Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında katılımcı sunumları gerçekleştirildi. Program boyunca katılımcılar, yürütülen projelere ilişkin deneyimlerini paylaşma ve iyi uygulama örneklerini değerlendirme fırsatı buldu.

"Erasmus+ öğrencilerimize yeni ufuklar açıyor"

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erasmus+ programının eğitimde uluslararası iş birliğini güçlendiren, kültürler arası etkileşimi artıran ve öğrencilere yeni ufuklar açan önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Ekici, bu tür çalışmaların eğitim kalitesinin artırılmasına, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine ve öğrencilerin farklı kültürleri tanıyarak uluslararası deneyim kazanmalarına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Ekici, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uluslararası eğitim projelerinin yaygınlaştırılması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve eğitimde iş birliği imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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