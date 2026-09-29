Bodrum'da Erasmus projesiyle Almanya'dan gelen 9 öğrenci akranlarıyla buluştu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Erasmus Akreditasyon Projesi kapsamında Almanya'dan gelen 9 öğrenci ve 2 öğretmen, 5 günlük program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Erasmus Akreditasyon Projesi kapsamında, Ernst-Reuter-Schule II'den gelen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyet, işbaşı gözlem faaliyetleri için Bodrum'da misafir ediliyor.

"Demokratik Katılım" temasıyla düzenlenen programda, Bodrum'daki öğrenciler Almanya'dan gelen akranlarıyla bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katılıyor.

28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen programın ilk günü Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Programın ikinci gününde ise Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi ev sahipliğinde etkinlikler gerçekleştirildi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu da Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nde Erasmus kapsamında ilçeye gelen öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Programın son etkinlikleri Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı