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KBÜ Rektörü Kırışık, YTB Başkanı ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı'nı ziyaret etti

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KBÜ Rektörü Kırışık, YTB Başkanı ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı'nı ziyaret etti
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KBÜ Rektörü Fatih Kırışık, YTB Başkanı Abdulhadi Turus ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'yı ziyaret etti. Görüşmelerde 10 binden fazla uluslararası öğrenci barındıran KBÜ'nün uluslararası öğrenci çalışmaları ve Erasmus+ projeleri değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus ile Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'yı ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, YTB Başkanı Abdulhadi Turus ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ile görüşerek uluslararası öğrenci çalışmaları ve ortak proje imkanlarını değerlendirdi.

YTB merkezinde Turus ile bir araya gelen Kırışık, bünyesinde 10 binden fazla uluslararası öğrenci barındıran KBÜ'nün akademik ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Görüşmede, iki kurum arasında geliştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Kırışık, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı'yı ziyaretinde ise Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında yürütülebilecek projeler ile kurumsal iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Ziyaretlerde Kırışık ve kurum başkanları karşılıklı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini iletti. YTB ziyaretinin sonunda hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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