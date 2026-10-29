Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BUÜ, 12 Avrupa ülkesinden 20 üniversitenin 30 personelini ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUÜ, 12 Avrupa ülkesinden 20 üniversitenin 30 personelini ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 3. Uluslararası Hafta'da 12 Avrupa ülkesinden 20 üniversiteyi temsilen 30 akademik ve idari personeli ağırladı. Etkinlikte kurulan stantlarda öğrenciler Erasmus+ ve araştırma fırsatlarını üniversite temsilcilerinden dinledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), geleneksel hale getirdiği Uluslararası Hafta etkinliğinde Avrupa'nın farklı ülkelerinden üniversiteleri temsil eden akademik ve idari yöneticileri ağırladı.

BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Hafta (3rd International StaffWeek), Avrupa'nın 12 ülkesinden 20 farklı üniversiteyi temsilen 30 akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Dört gün süren etkinlik kapsamında uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi, yeni proje ortaklıklarının kurulması ve yükseköğretim kurumları arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması hedeflendi.

BUÜ'lü öğrenciler için stant kurdular

Programda yer alan katılımcılar, temsil ettikleri üniversitelerin akademik yapıları, araştırma kapasiteleri, uluslararasılaşma stratejileri ve öğrenci profilleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Program kapsamında BUÜ Mediko Sosyal Merkezi önünde uluslararası üniversite tanıtım etkinliği düzenlendi. İspanya, Portekiz, Almanya, Bulgaristan ve Romanya'nın da aralarında bulunduğu farklı Avrupa ülkelerinden 20 üniversite, açtıkları stantlarda öğrencilerle bir araya geldi. Gençler, Erasmus+ öğrenim ve staj hareketlilikleri, akademik değişim programları ve araştırma fırsatları hakkında doğrudan üniversite temsilcilerinden bilgi alma imkanı buldu.

Üniversitenin uluslararası networküne katkı sağlayacak

Üçüncü kez gerçekleştirilen etkinliği değerlendiren BUÜ Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru, bu buluşmaların üniversiteler arası akademik ilişkilerin güçlendirilmesine ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağladığını vurguladı. Bu faaliyetlerin ülkeler ve üniversiteler arası ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra sürdürülebilir akademik iş birliklerine de katkı sağladığını aktaran Doç. Dr. Recep Yücedoğru; "3. Uluslararası Hafta etkinliği vesilesi ile 4 gün boyunca konuklarımıza hem şehrimizi hem de üniversitemizi anlatma fırsatı bulduk. Bu etkinlik, üniversitemizin uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlarken, Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarıyla mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da önemli bir platform oluşturdu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş

Sarıgül soruşturmasında rezil iddia: İlişkiye zorlayıp izledi
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber

Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Kerim sonra Eylül
Asırlık gelenek bu evde yaşıyor! Askere giden her genç buradan ekmek yiyor

Gençler bu eve uğramadan askere gitmiyor! Hikayesi duygulandırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın cesur güzeliydi! Son hali şaşırttı
Mourinho'nun muhabire bakışı olay oldu

Koskoca Mourinho kameralara böyle yakalandı!
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim

Aykut Kocaman bombayı patlattı: O giderse gelirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı