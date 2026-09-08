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Türkiye Kaykay Federasyonunun TORCH projesine Erasmus+ kapsamında hibe desteği

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Türkiye Kaykay Federasyonunun (TKF) koordinatörlüğünde hazırlanan TORCH projesi, Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Sport 2026 programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Türkiye Kaykay Federasyonunun (TKF) koordinatörlüğünde hazırlanan TORCH projesi, Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Sport 2026 programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre "Sokaklarda Işık Ol: Erişilebilir Bir Toplumu Güçlendirmek İçin Sokak Sporlarıyla Sokakları ve Rekreasyonu Dönüştürme" başlıklı TORCH projesiyle sokak sporları aracılığıyla erişilebilirlik, sosyal kapsayıcılık, aktif katılım ve toplumsal etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Federasyon koordinasyonundaki proje Türkiye, İtalya, Portekiz, Slovenya ve Almanya'dan 6 kuruluşu bir araya getirecek.

Projeyle özellikle gençlerin spora katılımının desteklenmesi, kamusal alanların daha kapsayıcı kullanılması ve kaykay ile diğer sokak sporlarının sosyal hayata katılımını artıran araçlar olarak yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Projenin sonraki aşamasında sözleşme ve uygulama hazırlıklarının tamamlanmasının ardından uluslararası koordinasyon, etkinlik ve yaygınlaştırma çalışmalarına başlanacak.

Kaynak: AA
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