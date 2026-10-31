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NKÜ'de Erasmus toplantısında öğrencilere hibe ve başvuru şartları anlatıldı

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NKÜ'de Erasmus ve öğrenci değişim programları için düzenlenen bilgilendirme toplantısında başvuru şartları, hibe imkanları ve ders eşdeğerliği anlatıldı. Toplantıda Erasmus deneyiminin kariyer gelişimine katkısı vurgulandı ve öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ), Erasmus ve öğrenci değişim programlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversitenin Rektörlük Konferans Salonu'nda Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıya, Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Selçuk Eti ve öğrenciler katıldı.

Toplantıda konuşan Öğretim Görevlisi Melisa Yeniceoğlu, Erasmus deneyiminin öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Program kapsamında Erasmus+ KA1 çerçevesinde yürütülen öğrenim ve staj hareketlilikleri hakkında sunumlar yapıldı.

Üniversitenin Erasmus Değişim Programı Koordinatörlüğü personeli Serkan Erdur, başvuru şartları, değerlendirme kriterleri, hibe imkanları ve ders eşdeğerliği süreçleri hakkında bilgi verdi.

Toplantı, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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