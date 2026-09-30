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Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erasmus+ ile Almanya ve Hollanda'da temas kurdu

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Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erasmus+ projesi kapsamında 23-27 Eylül'de Almanya ve Hollanda'da temaslarda bulundu. Ziyaretlerde yeni proje ortaklıkları ve iş birliğinin güçlendirilmesi, deneyimlerin Tokat'taki gençlik çalışmalarına aktarılması hedeflendi.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ projesi kapsamında Almanya ve Hollanda'da gençlik çalışmaları ve yeni proje ortaklıklarına yönelik temaslarda bulunuldu.

Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle yürütülen proje kapsamında 23-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen programın Almanya bölümünde T.C. Hamburg Başkonsolosluğu ile Lauenburg/Elbe, Lauenburg Streetwork ve Schwarzenbek gençlik merkezleri ziyaret edildi.

Görüşmelerde gençlik politikaları Erasmus+ faaliyetleri, uluslararası projeler ve iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Programın Hollanda bölümünde ise T.C. Amsterdam Başkonsolosluğu, Türkiye Maarif Vakfı Maarif Europe Amsterdam Eğitim Merkezi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ve Uluslararası Demokratlar Birliği Hollanda Bölgesi ziyaret edildi. Temaslarda gençlik, kültür ve eğitim alanlarında yürütülen çalışmalar ile Erasmus+ kapsamında geliştirilebilecek ortak projeler değerlendirildi.

Ziyaretlerle uluslararası kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, yeni proje ortaklıklarının oluşturulması ve edinilen deneyimlerin Tokat'taki gençlik çalışmalarına aktarılması hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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