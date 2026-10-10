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Tekirdağ'da Erasmus akreditasyonu toplantısında 2026 dönemi planlandı

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Tekirdağ'da Erasmus akreditasyonu toplantısında 2026 dönemi planlandı
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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında 2026 faaliyet dönemine yönelik toplantı yapıldı. Toplantıda yurt dışı hareketlilik süreçleri, okulların sorumlulukları ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması ele alındı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında, 2026 yılı faaliyet dönemine yönelik toplantı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özgür Parıltı, Şube Müdürü Ömer Çelik ile konsorsiyum üyesi okulların yönetici ve öğretmenleri katıldı.

Toplantıda, yeni dönem faaliyetlerinin planlanması, yurt dışı hareketlilik süreçleri, hareketlilik öncesi hazırlıklar ve sonrasında yapılacak çalışmalar ele alındı.

AR-GE Birimi Koordinatörü Adem Özsoy ve Proje Koordinatörü Ahmet Yerlikaya tarafından yürütülen toplantıda, okulların görev ve sorumlulukları ile proje çıktılarının yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Parıltı ve Çelik, Erasmus projelerinin eğitimde uluslararası deneyim paylaşımına ve okulların kurumsal gelişimine katkısına dikkati çekti.

Kaynak: AA
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