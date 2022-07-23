Edebiyat Haberleri - Edebiyat Haber - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Edebiyat Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Edebiyat Haberleri

Edebiyat haber, Edebiyat son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ekonomiyle ilgili bakanlardan edebiyatçı Özdenören için başsağlığı mesajları

Ekonomiyle ilgili bakanlardan edebiyatçı Özdenören için başsağlığı mesajları

Edebiyat - 3 Saat Önce
Rasim Özdenören neden öldü, hastalığı neydi? Rasim Özdenören kaç yaşındaydı, kimdir? Rasim Özdenören biyografisi!

Rasim Özdenören neden öldü, hastalığı neydi? Rasim Özdenören kaç yaşındaydı, kimdir? Rasim Özdenören biyografisi!

Edebiyat - 4 Saat Önce
AK Parti'den edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajları

AK Parti'den edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajları

Edebiyat - 5 Saat Önce
Kabine üyelerinden edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajları

Kabine üyelerinden edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajları

Edebiyat - 5 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, usta edebiyatçı Özdenören için taziye paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, usta edebiyatçı Özdenören için taziye paylaşımı

Edebiyat - 7 Saat Önce
Son dakika gündem: Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Yazar Rasim Özdenören hayatını kaybetti

Edebiyat - 7 Saat Önce
Usta yazar Rasim Özdenören vefat etti (2)

Usta yazar Rasim Özdenören vefat etti (2)

Edebiyat - 8 Saat Önce
Hümeyra Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hümeyra Şahin hayatı ve biyografisi!

Hümeyra Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hümeyra Şahin hayatı ve biyografisi!

Edebiyat - 19 Saat Önce
Fuat Oktay kiminle evlendi? Fuat Oktay'ın eşi kim?

Fuat Oktay kiminle evlendi? Fuat Oktay'ın eşi kim?

Edebiyat - 19 Saat Önce
TARİHİ URFA KALESİNE ÖRÜMCEK VİNÇ ÇIKARILDI

TARİHİ URFA KALESİNE ÖRÜMCEK VİNÇ ÇIKARILDI

Edebiyat - Dün 19:22
AK PARTİ'Lİ MAHİR ÜNAL, KİLİS'TE ESNAFI ZİYARET ETTİ

AK PARTİ'Lİ MAHİR ÜNAL, KİLİS'TE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Edebiyat - Dün 18:45
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: '1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 hükümet değişti'

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: "1960 ile 2002 arasında 42 yılda 38 hükümet değişti"

Edebiyat - Dün 18:19
Urfa Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarına vinç desteği

Urfa Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarına vinç desteği

Edebiyat - Dün 13:28
Eskişehir haberleri: Eskişehir'deki Yazılıkaya'da arkeolojik kazı çalışmaları başlayacak

Eskişehir haberleri: Eskişehir'deki Yazılıkaya'da arkeolojik kazı çalışmaları başlayacak

Edebiyat - Dün 11:18

7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören vefat etti
Birce Akalay kimdir? Birce Akalay hayatı ve biyografisi! Birce Akalay kaç yaşında, nereli?

Birce Akalay kimdir? Birce Akalay hayatı ve biyografisi! Birce Akalay kaç yaşında, nereli?

Edebiyat - Dün 10:52
Bitlis haberleri... BİTLİS'TE GÜN YÜZÜNE ÇIKAN TARİHİ KÖPRÜLERİN RESTORASYONUNA BAŞLANDI

Bitlis haberleri... BİTLİS'TE GÜN YÜZÜNE ÇIKAN TARİHİ KÖPRÜLERİN RESTORASYONUNA BAŞLANDI

Edebiyat - Dün 09:42
Teoman Duralı kimdir? Prof. Dr. Teoman Duralı kaç yaşındaydı, nereli? Teoman Duralı hayatı ve biyografisi!

Teoman Duralı kimdir? Prof. Dr. Teoman Duralı kaç yaşındaydı, nereli? Teoman Duralı hayatı ve biyografisi!

Edebiyat - 21.07.2022
Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Edebiyat - 21.07.2022
Bolu haber! Bolu'daki 'antik stadion'da kazı çalışması başlatıldı

Bolu haber! Bolu'daki "antik stadion"da kazı çalışması başlatıldı

Edebiyat - 21.07.2022
Keykubadiye Sarayı'nda yeni sezon kazıları başladı

Keykubadiye Sarayı'nda yeni sezon kazıları başladı

Edebiyat - 21.07.2022
KEYKUBADİYE SARAYI'NDA KAZI ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

KEYKUBADİYE SARAYI'NDA KAZI ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Edebiyat - 21.07.2022
Roma döneminden kalan stadionda gün yüzüne çıkarılıyorKazı başkanı Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa: 'Eksik olan 3 yazıtı bulabiliriz'

Roma döneminden kalan stadionda gün yüzüne çıkarılıyorKazı başkanı Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa: "Eksik olan 3 yazıtı bulabiliriz"

Edebiyat - 21.07.2022
Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'da 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek

Bakan Yardımcısı Demircan: Diyarbakır'da 'Kültür Yolu Festivali' düzenlenecek

Edebiyat - 20.07.2022
OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli

OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli

Edebiyat - 20.07.2022
OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi

OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi

Edebiyat - 20.07.2022
Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Edebiyat - 20.07.2022
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 480 öğrenci mezun oldu

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 480 öğrenci mezun oldu

Edebiyat - 20.07.2022
Miraç ve kutsal mekanlarla ilgili görsel koleksiyon bir araya getirildi

Miraç ve kutsal mekanlarla ilgili görsel koleksiyon bir araya getirildi

Edebiyat - 20.07.2022
Bülent Ecevit kimdir? Bülent Ecevit nereli, kaç yaşında ve neden öldü?

Bülent Ecevit kimdir? Bülent Ecevit nereli, kaç yaşında ve neden öldü?

Edebiyat - 20.07.2022
Kafkas semenderinin doğal yaşam alanlarına yönelik 'Öngörü Haritası' oluşturuldu

Kafkas semenderinin doğal yaşam alanlarına yönelik "Öngörü Haritası" oluşturuldu

Edebiyat - 20.07.2022
Karnavas pekmezi bilimsel çalışmalara konu oldu

Karnavas pekmezi bilimsel çalışmalara konu oldu

Edebiyat - 20.07.2022
Hıncal Uluç'tan Haber Var! Sağlık Durumunda Flaş Gelişme...

Hıncal Uluç'tan Haber Var! Sağlık Durumunda Flaş Gelişme...

Edebiyat - 19.07.2022
Afra Saraçoğlu kimidir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Afra Saraçoğlu filmleri, hayatı nedir?

Afra Saraçoğlu kimidir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Afra Saraçoğlu filmleri, hayatı nedir?

Edebiyat - 20.07.2022
Turgutlu'da Müze Sohbetleri 'Hz. Mevlana ve Mesnevi Denizi'yle Devam Ediyor

Turgutlu'da Müze Sohbetleri 'Hz. Mevlana ve Mesnevi Denizi'yle Devam Ediyor

Edebiyat - 19.07.2022
Son dakika! Evinde ölü bulunan ADÜ personeli son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Evinde ölü bulunan ADÜ personeli son yolculuğuna uğurlandı

Edebiyat - 19.07.2022
Göbeklitepe'nin kardeşi Sefertepe'de kazı evi inşa ediliyor

Göbeklitepe'nin kardeşi Sefertepe'de kazı evi inşa ediliyor

Edebiyat - 19.07.2022
Göbeklitepe'nin kardeşi Sefertepe'de kazı evi inşa ediliyor

Göbeklitepe'nin kardeşi Sefertepe'de kazı evi inşa ediliyor

Edebiyat - 19.07.2022
Neolitik dönem kalıntıları çıkarılan Sefertepe'de kazılar hızlandırılacak

Neolitik dönem kalıntıları çıkarılan Sefertepe'de kazılar hızlandırılacak

Edebiyat - 19.07.2022
Son dakika haber! Dokuz Eylül Üniversitesi, 15 temmuz şehitlerini andı

Son dakika haber! Dokuz Eylül Üniversitesi, 15 temmuz şehitlerini andı

Edebiyat - 19.07.2022
Osmangazi'den Türk Dünyası kültür hazinesine yeni eser

Osmangazi'den Türk Dünyası kültür hazinesine yeni eser

Edebiyat - 18.07.2022
'KARE' SEMBOLLÜ BİZANS SERAMİKLERİ KADINLARIN ELİNDE YENİDEN HAYAT BULUYOR

'KARE' SEMBOLLÜ BİZANS SERAMİKLERİ KADINLARIN ELİNDE YENİDEN HAYAT BULUYOR

Edebiyat - 18.07.2022
Dekan sekreterinin sır ölümü polisi harekete geçirdi! Cesedi boruya asılı halde bulundu

Dekan sekreterinin sır ölümü polisi harekete geçirdi! Cesedi boruya asılı halde bulundu

Edebiyat - 18.07.2022
Bolu Valisi Kılıç, 'antik stadion' alanında inceleme yaptı

Bolu Valisi Kılıç, "antik stadion" alanında inceleme yaptı

Edebiyat - 18.07.2022
Akademisyenler Alanya HEP'TE 15 Temmuz'u konuştu

Akademisyenler Alanya HEP'TE 15 Temmuz'u konuştu

Edebiyat - 18.07.2022
Nesli tükenme tehlikesinde olan Fırat Kaplumbağası balıkçı oltasına takıldı

Nesli tükenme tehlikesinde olan Fırat Kaplumbağası balıkçı oltasına takıldı

Edebiyat - 18.07.2022
Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu

Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu

Edebiyat - 18.07.2022
BOCCE SPORUYLA HAYATA BAĞLANAN KAS ERİMESİ HASTASI RABİA, MİLLİ TAKIM KAMPINDA

BOCCE SPORUYLA HAYATA BAĞLANAN KAS ERİMESİ HASTASI RABİA, MİLLİ TAKIM KAMPINDA

Edebiyat - 18.07.2022
Son dakika haberleri | Oltulu Ümit Öğretmen hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Oltulu Ümit Öğretmen hayatını kaybetti

Edebiyat - 18.07.2022
Nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası görüntülendi

Edebiyat - 18.07.2022
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Kursları Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Kursları Devam Ediyor

Edebiyat - 17.07.2022
Kurban Bayramı ile ilgili sözleri tepki çeken Ataol Behramoğlu'nun üniversitedeki görevine son verildi

Kurban Bayramı ile ilgili sözleri tepki çeken Ataol Behramoğlu'nun üniversitedeki görevine son verildi

Edebiyat - 17.07.2022
Seferihisar'da Basın Özgürlüğü, Adalet ve Demokrasi Söyleşileri Başladı

Seferihisar'da Basın Özgürlüğü, Adalet ve Demokrasi Söyleşileri Başladı

Edebiyat - 17.07.2022
Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç kaç yaşında, nereli? Hıncal Uluç hayatı ve biyografisi

Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç kaç yaşında, nereli? Hıncal Uluç hayatı ve biyografisi

Edebiyat - 16.07.2022
Burhaniye, Kitap Fuarına Hazır

Burhaniye, Kitap Fuarına Hazır

Edebiyat - 16.07.2022
'Milli Birlik' konulu panel düzenlendi

"Milli Birlik" konulu panel düzenlendi

Edebiyat - 15.07.2022
LİKYA UYGARLIĞI BU MÜZEDE SERGİLENİYOR

LİKYA UYGARLIĞI BU MÜZEDE SERGİLENİYOR

Edebiyat - 15.07.2022
Hayatını kaybeden Türkolog Prof. Dr. Kemal Eraslan, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Türkolog Prof. Dr. Kemal Eraslan, son yolculuğuna uğurlandı

Edebiyat - 14.07.2022
15 Temmuz Beste Yarışması'nın başvuruları başladı

15 Temmuz Beste Yarışması'nın başvuruları başladı

Edebiyat - 14.07.2022
İSTANBUL-50 BİN LİRA ÖDÜLLÜ 15 TEMMUZ BESTE YARIŞMASI'NIN BAŞVURULARI BAŞLADI

İSTANBUL-50 BİN LİRA ÖDÜLLÜ 15 TEMMUZ BESTE YARIŞMASI'NIN BAŞVURULARI BAŞLADI

Edebiyat - 14.07.2022
HAYALİNİ 30 YIL SONRA GERÇEKLEŞTİRDİ, 800'ÜN ÜZERİNDE RESİM YAPTI

HAYALİNİ 30 YIL SONRA GERÇEKLEŞTİRDİ, 800'ÜN ÜZERİNDE RESİM YAPTI

Edebiyat - 14.07.2022
AİGAİ'NİN AGORA BİNASININ RESTORASYONU İÇİN ULUSLARARASI BELGELEME ÇALIŞMASI BAŞLADI

AİGAİ'NİN AGORA BİNASININ RESTORASYONU İÇİN ULUSLARARASI BELGELEME ÇALIŞMASI BAŞLADI

Edebiyat - 14.07.2022
Zülfü Livaneli kimdir? Zülfü Livaneli kaç yaşında, nereli? Zülfü Livaneli kitapları neler?

Zülfü Livaneli kimdir? Zülfü Livaneli kaç yaşında, nereli? Zülfü Livaneli kitapları neler?

Edebiyat - 13.07.2022
Çankaya Belediyesi'nden 4 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği

Çankaya Belediyesi'nden 4 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği

Edebiyat - 13.07.2022
Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlendi

Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlendi

Edebiyat - 13.07.2022
Seferihisar Kaleiçi Söyleşileri Başlıyor

Seferihisar Kaleiçi Söyleşileri Başlıyor

Edebiyat - 13.07.2022
Fuat Oktay Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi

Fuat Oktay Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi

Edebiyat - 12.07.2022
'Darısekisi Örnek Köy'de Etkinlik Atölyeleri Başladı

'Darısekisi Örnek Köy'de Etkinlik Atölyeleri Başladı

Edebiyat - 11.07.2022
Harran Sarayı'nın gelecek yıl ziyarete açılması planlanıyor

Harran Sarayı'nın gelecek yıl ziyarete açılması planlanıyor

Edebiyat - 11.07.2022
Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'un sağlık durumu kötüye gidiyor: Entübe edildi

Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'un sağlık durumu kötüye gidiyor: Entübe edildi

Edebiyat - 10.07.2022
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı sosyal medyadan verdi

Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı sosyal medyadan verdi

Edebiyat - 09.07.2022
Türk sanat müziğinin güçlü sesi: Hamiyet Yüceses

Türk sanat müziğinin güçlü sesi: Hamiyet Yüceses

Edebiyat - 09.07.2022
Diyarbakır'da 'Melaye Ciziri'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbejler' söyleşisi düzenlendi

Diyarbakır'da "Melaye Ciziri'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbejler" söyleşisi düzenlendi

Edebiyat - 08.07.2022
NEVÜ'de 'Arkeolojik Yüzey' araştırmaları başladı

NEVÜ'de 'Arkeolojik Yüzey' araştırmaları başladı

Edebiyat - 08.07.2022
Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Edebiyat - 08.07.2022
Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Oltu Meslek Yüksekokuluna turuncu bayrak

Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Oltu Meslek Yüksekokuluna turuncu bayrak

Edebiyat - 07.07.2022
2022'nin ilk 6 ayında 90 bin 149 kitap basıldı

2022'nin ilk 6 ayında 90 bin 149 kitap basıldı

Edebiyat - 07.07.2022
Odunpazarı'ndaki Müzeler, Bayramın İkinci Gününden İtibaren Gezilebilecek

Odunpazarı'ndaki Müzeler, Bayramın İkinci Gününden İtibaren Gezilebilecek

Edebiyat - 07.07.2022
15 Temmuz kahramanları Anadolu Üniversitesinde anıldı

15 Temmuz kahramanları Anadolu Üniversitesinde anıldı

Edebiyat - 07.07.2022
Noktalı virgülden sonra büyük harfle mi başlanır? Cümleye noktalı virgülden sonra büyük harfle mi, küçük harfle mi başlanır?

Noktalı virgülden sonra büyük harfle mi başlanır? Cümleye noktalı virgülden sonra büyük harfle mi, küçük harfle mi başlanır?

Edebiyat - 20.04.2022
Veda sözleri 2022: Sevgiliye veda sözleri! Uzun ve kısa veda sözleri, Arkadaşa dosta veda sözleri! Elveda sözleri ve vedalaşma sözleri!

Veda sözleri 2022: Sevgiliye veda sözleri! Uzun ve kısa veda sözleri, Arkadaşa dosta veda sözleri! Elveda sözleri ve vedalaşma sözleri!

Edebiyat - 19.04.2022
Şekil bilgisi nedir? Şekil bilgisi konu anlatımı! Şekil bilgisi morfoloji kavramının kökeni nedir?

Şekil bilgisi nedir? Şekil bilgisi konu anlatımı! Şekil bilgisi morfoloji kavramının kökeni nedir?

Edebiyat - 09.02.2022
Eş anlamlı kelimeler nelerdir? Eş anlamlı kelime örnekleri: 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf eş anlamlı kelime listesi! Eş anlam nedir?

Eş anlamlı kelimeler nelerdir? Eş anlamlı kelime örnekleri: 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf eş anlamlı kelime listesi! Eş anlam nedir?

Edebiyat - 25.01.2022
Naz Özdeğirmenci kimdir? Naz Özdeğirmenci kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Naz Özdeğirmenci hayatı ve biyografisi nedir?

Naz Özdeğirmenci kimdir? Naz Özdeğirmenci kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Naz Özdeğirmenci hayatı ve biyografisi nedir?

Edebiyat - 17.07.2022
title