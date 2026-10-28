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Geçen hafta oğlunu kaybetmişti! Cem Akaş yaşamını yitirdi

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Geçen hafta oğlunu kaybetmişti! Cem Akaş yaşamını yitirdi
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Bir süredir kanser tedavisi gören Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve çevirmen Cem Akaş, 58 yaşında hayatını kaybetti. Akaş, geçtiğimiz hafta kalp yetmezliği nedeniyle 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti. Baba ve oğlun bir hafta arayla yaşamını yitirmesi, edebiyat ve yayıncılık dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve çevirmen Cem Akaş, 58 yaşında hayatını kaybetti. Akaş, geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ın ölümüyle büyük bir acı yaşamıştı.

CAN YAYINLARI ACI HABERİ DUYURDU

Türk edebiyat ve yayıncılık dünyasının önemli isimlerinden Cem Akaş'ın yaşamını yitirdiği bildirildi. Can Yayınları, Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Akaş'ın vefatının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 19 YAŞINDAKİ OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Cem Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, 19 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan ile Cem Akaş'ın oğlu olan Can Akaş'ın, İtalya'nın Milano kentinde tasarım eğitimi almaya hazırlandığı öğrenilmişti.

Ailesinin açıklamasına göre kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren genç, 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Cem Akaş, oğlunun ölümünün ardından yaptığı açıklamada yaklaşık beş yıldır kanser tedavisi gördüğünü belirtmişti. Akaş, oğlunun elektronik sigara kullandığını söylemiş ve bu ürünlerin sağlık üzerindeki olası zararlarına dikkat çekmişti.

CEM AKAŞ KİMDİR?

10 Mart 1968'de Almanya'nın Mannheim kentinde doğan Cem Akaş, Robert Koleji'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yazarlık kariyerine 1980'li yılların sonunda başlayan Akaş, roman, öykü ve deneme türlerinde eserler verdi.

7, Gizli Hava Müzesi, Olgunluk Çağı Üçlemesi, 19, Y, Zamanın En Kısa Hali, Son Kişot ve Ofelya eserleri arasında yer aldı.

Yapı Kredi Yayınları'nda editörlük ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulunan Akaş, Cogito, kitap-lık ve Sanat Dünyamız dergilerinin yönetiminde de çalıştı. 2018 yılından itibaren Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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