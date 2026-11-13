Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Umut Özkan'ın Umay Türkeş Günay söyleşisi 'Gün Doğmadan' adıyla yayımlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Umut Özkan'ın Umay Türkeş Günay söyleşisi 'Gün Doğmadan' adıyla yayımlandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitimci-yazar Umut Özkan'ın Umay Türkeş Günay ile söyleşisinden oluşan "Gün Doğmadan" kitabı Akçağ Yayınları'ndan çıktı. Kitap, Günay'ın anıları üzerinden Türkiye'nin yakın tarihine, edebiyatına ve siyasetine ışık tutuyor.

(ANKARA) - Yazar Umut Özkan'ın edebiyat profesörü Umay Türkeş Günay ile yaptığı söyleşiden oluşan kitabı "Gün Doğmadan" raflardaki yerini aldı.

Eğitimci-yazar Umut Özkan'ın yeni kitabı "Gün Doğmadan" yayımlandı. Akçağ Yayınları'ndan çıkan kitap, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kızı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay ile yapılan söyleşiden oluşuyor. Kitap, kişisel anılar üzerinden Türkiye'nin yakın tarihine, edebiyatına ve siyasetine ışık tutuyor. Günay'ın Anadolu'nun farklı illerinde geçen çocukluk ve gençlik yıllarını anlattığı kitapta, Günay'ın akademik yaşamı ve edebiyata ilişkin değerlendirmeleri de yer alıyor.

Kitapta Mahmut Makal'ın "Bizim Köy" isimli kitabı ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Ankara" romanı üzerine değerlendirmelerin yanı sıra Köy Enstitüleri ve edebiyatın nasıl adlandırılması gerektiğine ilişkin tartışmalar da ele alınıyor. Alparslan Türkeş ile Rıfat Ilgaz'ın cezaevindeki sohbetleri, bir MHP kongresinde Nazım Hikmet şiirinin okunması ve Günay'ın edebiyat çevrelerine ilişkin anıları, kitabın dikkat çeken diğer başlıkları arasında.

Kaynak: ANKA
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti18

23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ortalık fena karıştı
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

4 askerimizin şehit olduğu kazada gündem yaratacak detay
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra ailesine kavuştu! İşte tahliye sonrası ilk kare
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi

Kimse bunu beklemiyordu! Dev bankalardan peş peşe güncelleme geldi
Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'dan faciayı önleyen müdahale!

Ünlü oyuncunun refleksi hayat kurtardı: Genç kızı ölümden çekip aldı

Ekran başındakiler donup kaldı! Annesinden kayıp genç kızla ilgili 'Yok artık' dedirten iddia

Annesinden kayıp genç kızla ilgili "Yok artık" dedirten iddia
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi

Galatasaray taraftarının yüzünü güldürecek haber geldi!
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay

Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay