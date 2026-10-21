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Ramazan Öner, toplu taşımada yazdığı 8'inci kitabını Malatya'da trambüste imzaladı

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Ramazan Öner, toplu taşımada yazdığı 8'inci kitabını Malatya'da trambüste imzaladı
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Yazar Ramazan Öner, toplu taşıma araçlarında kaleme aldığı '90 Saniyelik Cinayet'in imza gününü Malatya'da trambüste düzenledi. Öner, 8'inci kitabının imza etkinliğinde okurlarıyla buluştu.

MALATYA'da yazar Ramazan Öner, toplu taşıma araçlarında seyahat ederken kaleme aldığı kitabının imza gününü de trambüste yaptı.

Kentte toplu taşıma araçlarında seyahat ederken yazmaya karar verdiği polisiye roman '90 Saniyelik Cinayet' isimli kitabını tamamlayan yazar Ramazan Öner, imza günü düzenledi. Öner, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı trambüste 8'inci kitabının imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi.

Ramazan Öner, kültürün bozulmadığı tek yerin, toplu ulaşım araçlarının içi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Benim adıma yıllar önce başlayan bir mecburiyetti. Otobüs içerisinde zaman zaman büyüklerimize yer veriyoruz. Bu çok güzel. Kültürümüzü devam ettirdiğimiz yarım saat 45 dakikalık yolculukta çok güzel anlar yaşıyoruz. Ben de bu durumu bir yazar olarak değerlendirmek istedim. Duygularımın en güzel aktığı yer, minibüs ve otobüs yolculuğu oldu. Küçük bir kısmına daha önce başlamıştım, kalan kısmını da otobüs ve minibüslerde tamamlayıp taçlandırdım. Günümüzde bir farkındalık oluşturulduğu zaman devamı gelebiliyor. İnsanlar artık farkındalıklarla hayatını devam ettiriyor. Belki de bu davranışım kitap okuma oranına biraz olsun katkı sunacak. Toplu taşıma aracı içerisinden herkesin kitap okuması gerektiği mesajını vermeye çalıştım. Topluma hizmet eden bir araç içerisinde böyle bir mesajı Tüm Türkiye'ye vermek güzel bir duygu. Bazen oturarak yazdığım anlar oldu. Bazen de yolculuk esnasında ayakta kitabıma katkı sunacak düşüncelerimi yazıya döktüm."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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