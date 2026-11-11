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56. Orhan Kemal Roman Armağanı başvuruları 7 Ocak 2027'de sona erecek

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56. Orhan Kemal Roman Armağanı için 2027 başvuru süreci başladı. 2026'da ilk kez yayımlanan romanlarla yayınevleri en geç 7 Ocak 2027'ye kadar başvurabilecek; ödül sahibi 2 Haziran 2027'de anma gününde ödülünü alacak.

Türk edebiyatının usta kalemi Orhan Kemal'in anısını ve adını yaşatmak amacıyla ailesi tarafından 1972 yılından bu yana her yıl verilen Orhan Kemal Roman Armağanı'nın 2027 yılı başvuru süreci başladı.

Orhan Kemal Roman Armağanı Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 56. kez verilecek ödüle, Orhan Kemal Roman Armağanı yönetmeliğinin 4A maddesine uygun, 2026 yılında ilk kez yayımlanmış romanlarla yayınevleri başvurabilecek.

Başvuruların en geç 7 Ocak 2027'ye kadar yapılması gerekiyor. Katılım için yayınevlerinin, ilgili yazarın 8 kitabını ve katılım yazısını Orhan Kemal Roman Armağanı Sekreterliğine göndermesi şartı bulunuyor. Ödül yönetmeliğine "www.orhankemal.org" adresinden ulaşılabiliyor.

Seçici kurulun mayıs ayında yapacağı toplantıda belirlenecek ödülün sahibi, 2 Haziran 2027'de düzenlenecek Orhan Kemal'i anma gününde ödülünü alacak.

A. Kemali Öğütçü, Mehmet Nuri Gültekin, Mazlum Vesek, A. Turgay Fişekçi, Seval Şahin, Aydın Çam ve Gülçin Elif Yücel'in yer aldığı 2027 yılı seçici kurulunda 7 isim bulunuyor.

Bu yıl düzenlenen 55. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı "Kırmızı Buğday" adlı eseriyle Ahmet Büke kazanmıştı.

Kaynak: AA
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