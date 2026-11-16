Sezai Karakoç ne zaman öldü? Sezai Karakoç kimdir, nereli?

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Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de İstanbul'da öldü. Şair ve düşünür 88 yaşındaydı ve bugün, 16 Kasım 2026'da, ölümünün üzerinden tam beş yıl geçti.

Asıl adı Ahmet Sezai Karakoç olan şairin cenaze namazı Şehzadebaşı Camii'nde ikindi namazının ardından kılındı, Karakoç caminin haziresine defnedildi.

SEZAİ KARAKOÇ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Sezai Karakoç 16 Kasım 2021'de, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Ölüm haberi aynı gün duyuruldu. Ocak 1933 doğumlu olduğu için 89. yaşını doldurmasına yalnız iki ay kalmıştı.

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

Sezai Karakoç şair, yazar ve siyasetçiydi. Metafizik bir dünyaya yaslanan şiirleri yüzünden adı çoğu zaman İkinci Yeni şairleriyle birlikte anılır. 1950'lerde Büyük Doğu dergisinin sanat ve edebiyat sayfalarını yönetti, birçok gazetede köşe yazısı yazdı; 1974'te Milli Gazete'deki köşesinin adı "Sur"du.

Diriliş Yayınları'nı ve Diriliş dergisini kurdu. Derginin adı, İslam dünyasının yeniden ayağa kalkması üzerine kurduğu düşüncenin de adı oldu. 1990'da Diriliş Partisi'ni kurup yedi yıl genel başkanlığını yürüttü. Parti 1997'de kapatıldı. Karakoç bundan sonra yalnız Diriliş için yazdı.

SEZAİ KARAKOÇ NERELİ?

Sezai Karakoç Diyarbakırlı. 22 Ocak 1933'te Ergani ilçesinde, tüccar bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi ve ilkokulu 1944'te yine Ergani'de bitirdi.

SEZAİ KARAKOÇ NE MEZUNU?

Sezai Karakoç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1955'te mezun oldu. Ortaokulu 1947'de Maraş'ta, liseyi 1950'de Gaziantep'te okumuştu.

Okulu bitirince Maliye'de işe başladı. 1956'da hesap uzman yardımcısı oldu, 1959'da gelirler kontrolörü olarak İstanbul'a atandı. Memurluğu bir süre sonra bıraktı.

SEZAİ KARAKOÇ'UN ESERLERİ NELER?

Sezai Karakoç'un en bilinen eseri Monna Rosa şiiri. Hızırla Kırk Saat ve Leylâ ile Mecnun da kitapları arasında, şiirlerinin tamamı ise Gün Doğmadan adıyla bir araya getirildi. Şiir üzerine düşüncelerini üç ciltlik Edebiyat Yazıları'nda topladı. 2006'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü aldı.