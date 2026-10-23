Kars'ta 13. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu akademisyenleri buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kars'ta düzenlenen 13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, akademisyenleri, üniversite rektörlerini, eğitim ve kültür dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. Türk dili, edebiyatı ve kültürünün çocuklara ve gençlere aktarılmasının ele alındığı sempozyumda, alanında önemli isimler açılış konuşmaları ve davetli sunumlarıyla programa katkı sundu.

Sempozyum, kayıt işlemlerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmalarında Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanındaki çalışmaların önemi, Türk dünyası arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve genç kuşakların edebiyatla buluşturulması gibi konular öne çıktı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını ÇOGEYB Yönetim Kurulu Başkanı Bican Veysel Yıldız, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Kars Valisi Ziya Polat yaptı.

Sempozyumun davetli konuşmacılar bölümünde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz yer aldı.

Davetli konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilen programda, Türk dili ve edebiyatının korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve çocuk-gençlik edebiyatının kültürel gelişimdeki rolü gibi başlıklar ön plana çıktı. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve kültür temsilcilerinin bir araya gelmesiyle sempozyumun, bilimsel ve kültürel iş birliğine katkı sunması hedeflendi.

Sempozyumun kültürel etkinlikleri kapsamında Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Türk Dünyası Müzikleri Konseri ve Türk Dünyası Halk Dansları Gösterisi gerçekleştirildi.

Türk dünyasının zengin müzik ve dans kültürünü yansıtan gösteriler, sempozyumun bilimsel içeriğini kültürel etkinliklerle bir araya getirdi. Program, edebiyatın yanı sıra ortak tarih, dil ve kültür değerlerinin tanıtılmasına da katkı sağlayan etkinliklerle devam etti.

Kars'ta gerçekleştirilen 13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu'nun, akademik çevreler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ve Türk dünyasının ortak kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı