Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kars'ta 13. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu akademisyenleri buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta 13. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu akademisyenleri buluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta 13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu akademisyenler, rektörler ve kültür temsilcilerini buluşturdu. Sempozyumda Türk dili ve edebiyatının gençlere aktarılması ve Türk dünyası arasındaki kültürel bağlar ele alındı.

Kars'ta düzenlenen 13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, akademisyenleri, üniversite rektörlerini, eğitim ve kültür dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. Türk dili, edebiyatı ve kültürünün çocuklara ve gençlere aktarılmasının ele alındığı sempozyumda, alanında önemli isimler açılış konuşmaları ve davetli sunumlarıyla programa katkı sundu.

Sempozyum, kayıt işlemlerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmalarında Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanındaki çalışmaların önemi, Türk dünyası arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi ve genç kuşakların edebiyatla buluşturulması gibi konular öne çıktı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını ÇOGEYB Yönetim Kurulu Başkanı Bican Veysel Yıldız, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Kars Valisi Ziya Polat yaptı.

Sempozyumun davetli konuşmacılar bölümünde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz yer aldı.

Davetli konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilen programda, Türk dili ve edebiyatının korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve çocuk-gençlik edebiyatının kültürel gelişimdeki rolü gibi başlıklar ön plana çıktı. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve kültür temsilcilerinin bir araya gelmesiyle sempozyumun, bilimsel ve kültürel iş birliğine katkı sunması hedeflendi.

Sempozyumun kültürel etkinlikleri kapsamında Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Türk Dünyası Müzikleri Konseri ve Türk Dünyası Halk Dansları Gösterisi gerçekleştirildi.

Türk dünyasının zengin müzik ve dans kültürünü yansıtan gösteriler, sempozyumun bilimsel içeriğini kültürel etkinliklerle bir araya getirdi. Program, edebiyatın yanı sıra ortak tarih, dil ve kültür değerlerinin tanıtılmasına da katkı sağlayan etkinliklerle devam etti.

Kars'ta gerçekleştirilen 13. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu'nun, akademik çevreler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ve Türk dünyasının ortak kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı

Hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 yaralı
28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

Daha 28 yaşındaydı! Melike'nin ölümü kahretti
Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi: Seni bulup...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsminin kurbanı olmuş! İşte Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası

Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı! İstanbul için saat verildi
İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı
Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

"Bela gelir, musibet gelir" diyerek tüm Trabzon'u uyardı
Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor

Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor! Hepsi tek kişiye gidecek
Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor

Şenol Güneş'ten Milli Takım için olay sözler! Sergen Yalçın sorusuna dikkat çeken yanıt

Sergen Yalçın'a hayırlı olsun dedi, ardından sitem etti