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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 5. yılında Sezai Karakoç'u andı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5. yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ebediyete irtihalinin 5'inci yılında Diriliş Şairimiz Üstat Sezai Karakoç'u rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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