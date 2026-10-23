Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“Şeffaf Mavi” romanıyla tanınan ve Akutagawa Edebiyat Ödülü’nü kazanan Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti

Japon yazar Ryu Murakami’nin 74 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. “Şeffaf Mavi” romanıyla tanınan yazarın geçen hafta hayatını kaybettiği, cenazesinin ailesi tarafından özel olarak düzenlendiği bildirildi. 

Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti. Yayınevi Gentosha’nın açıklamasına göre Murakami, 17 Ekim’de evinde yaşamını yitirdi. Ailesinin yazar için özel bir cenaze töreni düzenlediği belirtildi. 

“ŞEFFAF MAVİ” ROMANIYLA TANINDI

Murakami, üniversite yıllarında kaleme aldığı ve Türkçeye “Şeffaf Mavi” adıyla çevrilen romanıyla edebiyat dünyasında tanındı. 1976’da yayımlanan eser, yazara Japon edebiyatının önemli ödüllerinden Akutagawa Edebiyat Ödülü’nü kazandırdı. Roman, yazarın en bilinen eserleri arasında yer aldı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

76 kaza kurgulayıp 17 sigorta şirketini dolandırdılar! Adana merkezli operasyonda 80 şüpheli adliyede

Tam 76 kaza kurguladılar! Sigorta şirketlerini böyle soymuşlar
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...
Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m

Murat Boz’dan güzel şarkıcıya: İyi ki doğdun Hadise’m
Zeytinburnu'nda yağ aldırma ameliyatına giren 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti! Eşi: Doktor onu hiç görmedi

Yağ aldırma ameliyatından sağ çıkamadı! Eşinden ağır iddia
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Sudan'da hastaneler kasten hedef alınmış: El Faşir'de 43 saldırı, 55 sağlık çalışanı öldü

Ölü taklidi yaparak kurtuldu! Hastaneye günde 25 kez saldırmışlar
Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı! İstanbul için saat verildi