İstanbul İl Kültür Müdürlüğü, Sezai Karakoç'u vefatının 5. yılında kabri başında andı

Türk edebiyatının önemli şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 5'inci yıl dönümünde İstanbul İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kabri başında dualarla anıldı.

Şehzadebaşı Camii haziresinde bulunan Sezai Karakoç'un kabri başında gerçekleştirilen anma programına İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Coşkun, Karakoç'un ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Programda, Türk edebiyatı ve düşünce dünyasında önemli bir yere sahip olan Karakoç, dualarla yad edildi.

"Fikirleriyle, şiirleriyle, duruşuyla kıyamete kadar yaşayacak"

Anma programında konuşan İstanbul İl Kültür Müdürü Hüseyin Coşkun, Sezai Karakoç'u anmak ve anlamak için kabri başında bir araya geldiklerini belirterek, "Huzurlarınızda üstadımızın 5'inci vefat yıldönümünde onu anmak ve anlamak üzere kabri başındayız. Ruhu şad olsun. Hocamızdan Allah razı olsun. Hem tilaveti hem de duası vesilesiyle teşekkür ediyoruz. Üstadımızı burada bizden çok daha iyi bilenler, çok daha iyi tanıyan büyüklerimiz de var. Onların karşısında çok uzun cümleler kurmayacağım. Ama daha dün dediğimiz 5 yıl önce aramızda yaşayan, özellikle hatıratını okuduğumda büyük acılar çektiğim üstadımız, fikirleriyle, şiirleriyle, duruşuyla kıyamete kadar yaşayacak. Bizlere örnek bir hayat sergilemiştir. Gerçekten üstadımız, yetiştirdiği binlerce, milyonlarca, etkilediği gençler ve insanlarla önemli bir medeniyet inşa etmeye gayret gösterdi. Allah kendisinden razı olsun. Kabri başında duamızı ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı