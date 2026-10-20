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Malatya'da yazar Ramazan Öner, kitaplarını yazdığı trambüste imza günü yaptı

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Malatya'da yazar Ramazan Öner, kitaplarını yazdığı trambüste imza günü yaptı
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Kitaplarının bir bölümünü toplu taşıma araçlarında yazan şair Ramazan Öner, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait trambüste imza günü düzenledi. Son kitabını trambüste yazdığını belirten Öner, imza gününü bu yüzden en anlamlı yer olan trambüste yaptığını söyledi.

Malatya'da kitaplarının bir bölümünü toplu taşıma araçlarında kaleme alan şair ve yazar Ramazan Öner, eserlerini bu kez kitaplarını yazdığı trambüste imzaladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait trambüste düzenlenen imza gününde Öner, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı ve onlarla sohbet etti.

Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkokul yıllarında şiir yazmaya başladığını, ilerleyen süreçte minibüs, otobüs, trambüs gibi toplu taşıma araçlarında romanlar yazdığını anlattı.

Toplu taşıma araçlarında yazmanın zamanla kendisinde bir tutku haline geldiğini dile getiren Öner, "Toplu taşıma araçlarında yazmaktan haz duyuyordum ve ilhamım geldiğinde o koltuklarda oluyordu. Malatya'ya gelmeden önce 6 roman yazdım. Son kitabımı trambüste işe giderken yazdım. Benim için otobüsün çok farklı anlamı var. Trambüste imza günü düzenleme fikrimin nedeni, duygularımın kaleme döküldüğü yer trambüs olduğu için en anlamlısının kaleme döküldüğü yerde imza günü yapmak olmasıydı." diye konuştu.

Kaynak: AA
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