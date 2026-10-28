Cem Akaş öldü mü? SON DAKİKA! Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş'ın oğlu neden öldü?

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Cem Akaş öldü mü? Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve çevirmen Cem Akaş'tan gelen ölüm haberi edebiyat dünyasında üzüntüyle karşılandı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Akaş'ın vefatı, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ın hayatını kaybetmesinden günler sonra yaşandı. Baba ve oğulun ölümüne ilişkin açıklamalar ve merak edilen ayrıntılar gündeme geldi. Peki, Cem Akaş neden öldü? Cem Akaş'ın oğlu neden öldü? Detaylar...

CEM AKAŞ ÖLDÜ MÜ?

Evet. Can Yayınları, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yayıncılık dünyasında uzun yıllardır görev yapan Akaş'ın vefatı, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ın ölümünden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti.

CEM AKAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Cem Akaş'ın bir süredir kanserle mücadele ettiği bildirildi. Ölüm haberini duyuran Can Yayınları'nın açıklamasında ise vefatının ardından ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi. Akaş'ın ölümüne ilişkin daha ayrıntılı tıbbi bilgi kamuoyuna yansımadı.

CEM AKAŞ'IN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 19 Ekim 2026'da hayatını kaybetti. Ailenin açıklamasına göre genç Akaş'ın ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak belirtildi.

Can Akaş'ın vefatının ardından babası Cem Akaş, elektronik sigaranın olası zararlarına dikkat çekti. Oğlunun elektronik sigara kullandığını anlatan Akaş, bu ürünlerin risklerini daha önce daha ciddiye almış olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Bununla birlikte, elektronik sigaranın Can Akaş'ın ölümüne doğrudan neden olduğunu kesinleştiren bir tıbbi raporun kamuoyuna açıklandığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

CAN AKAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Can Akaş, yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın oğluydu. 19 yaşında hayatını kaybeden Can Akaş, ortaokul ve lise eğitimini Özel Sezin Lisesi'nde tamamladı. İtalya'nın Milano kentindeki Domus Academy'nin tasarım programına kabul edilen genç, eğitimine başlamak üzere yurt dışına gitmeye hazırlanıyordu.

Can Akaş için 20 Ekim 2026'da İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç Akaş, törenin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CEM AKAŞ KİMDİR?

Cem Akaş, yazar, editör ve çevirmen kimliğinin yanı sıra Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak tanınıyordu. Türk edebiyatı ve yayıncılık dünyasında çalışmalarını sürdüren Akaş, 2018 yılından itibaren Can Yayınları'nın genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu.

Akaş'ın vefat haberi, hem yayıncılık dünyasında hem de edebiyat çevrelerinde üzüntüyle karşılandı. Ölüm nedenine ilişkin paylaşılan bilgilerde kanserle mücadele ettiği belirtilirken, kamuoyuna yansıyan açıklamalarda daha ayrıntılı bir tıbbi bilgi verilmedi.