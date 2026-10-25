Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cizre'de Melayê Cizîrî için düzenlenen anma programı Kırmızı Medrese'de yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre'de Melayê Cizîrî için düzenlenen anma programı Kırmızı Medrese'de yapıldı Haber Videosunu İzle
Cizre'de Melayê Cizîrî için düzenlenen anma programı Kırmızı Medrese'de yapıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre'de Banga Heq Dergisi'nin düzenlediği anma programında Melayê Cizîrî'nin dil, edebiyat, tasavvuf ve düşünce dünyasına katkıları ele alındı. Kırmızı Medrese avlusunda akademisyenler, kanaat önderleri ve vatandaşların katıldığı program kaside ve dualarla sona erdi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Banga Heq Dergisi tarafından düzenlenen anma programında Melayê Cizîrî’nin dil, edebiyat, tasavvuf ve irfan dünyasındaki yeri ele alındı. Kırmızı Medrese’de düzenlenen program, kaside ve dualarla sona erdi.

Kırmızı Medrese’de anlamlı buluşma

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Banga Heq Dergisi tarafından “Hayalden Hakikate Melayê Cizîrî’nin Günümüz İnsanına Çağrısı” temasıyla anma programı düzenlendi. Kırmızı Medrese avlusunda gerçekleştirilen programa akademisyenler, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Melayê Cizîrî’nin Kürt dili, edebiyatı, tasavvuf ve düşünce dünyasına katkıları ele alınırken, eserlerinin günümüz insanına verdiği mesajlar üzerinde duruldu.

“Kürtçeyi kendi doğal yapısı içinde geliştirmeliyiz”

Banga Heq Dergisi Editörü Abdussamed Yalçın, açılış konuşmasında Melayê Cizîrî’nin Kürt şiiri, edebiyatı ve düşünce tarihinde öncü bir yere sahip olduğunu belirtti. Yalçın, Cizîrî’nin fikirlerinin günümüzde de önemini koruduğunu ifade etti.

Melayê Cizîrî’nin yalnızca bir şair değil, aynı zamanda irfan, rehberlik ve toplumsal yaşam alanlarında da öncü bir isim olduğunu vurgulayan Yalçın, Kürtçenin korunması ve geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Dilin kendi kuralları ve doğal yapısı içinde geliştirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, Kürtçenin özünden ve halkından uzaklaşmasına neden olabilecek müdahalelere karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek, “Kürtçeyi kendi doğal yapısı içinde geliştirmeli ve ileriye taşımalıyız.” dedi.

Toplumsal barış ve ortak düşünce vurgusu

Kürtlerin karşı karşıya olduğu temel meselelerden birinin dilin korunması, diğerinin ise toplumsal barış temelinde ortak bir düşünce ve felsefenin geliştirilmesi olduğunu belirten Yalçın, birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Melayê Cizîrî’nin yaşamı ve eserlerinin bu konularda önemli bir birikim sunduğunu ifade eden Yalçın, dil ile düşüncenin birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Dilin düşünceyi, felsefeyi, bilgiyi ve irfanı taşıyan temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Tasavvuf ve irfan geleneği anlatıldı

Melayê Cizîrî’nin düşünce dünyasının merkezinde tasavvufun bulunduğunu belirten Yalçın, onun İslam düşünce geleneğiyle güçlü bir bağ kurduğunu ve tasavvufi anlayışı şiirleriyle harmanlayarak kendine özgü bir üslup geliştirdiğini ifade etti.

Tasavvufun Kürt dili ve kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Yalçın, bu geleneğin aşk ve muhabbet anlayışını güçlendirdiğini söyledi. Tasavvufi düşüncede yalnızca insanın Allah’a duyduğu sevginin değil, insanların birbirlerine ve diğer yaratılmışlara yönelik muhabbetinin de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

“Gönlümde yüzlerce Nil ve Fırat akar”

Konuşmasında Melayê Cizîrî’nin irfan anlayışını yansıtan bir beyte de yer veren Yalçın, şu ifadeleri paylaştı

“Yüzlerce Nil ve Fırat, benim gönlümde akar; Ben ise bunların yanında bir okyanus ve denizim.”

Beyti yorumlayan Yalçın, gönülde akan bilgi ve hikmet nehirlerinin dahi irfanın enginliğini anlatmaya yetmeyeceğini ifade etti.

Kaside ve şiirlerle anıldı

Programın akşam bölümünde Kırmızı Medrese avlusunda kaside ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. Cizre Müftülüğü imamları Orhan Kalkan ve Hasan Kutlu ile ilahi sanatçısı Salih Gül, Melayê Cizîrî’nin kasidelerini seslendirdi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği dinletide, Cizîrî’nin şiir ve irfan geleneği kasideler aracılığıyla yaşatıldı.

Anma programı, seslendirilen kasidelerin ardından edilen dualarla sona erdi.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı

Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Nev’in “Çok yalnızım” sözleri yeniden gündemde

Nev'den geriye bu sözleri kaldı: Çok yalnızım
Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu

Nev’in son hayali yürek burktu: Projesi yarım kaldı
Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün, bu bir elveda değil

Genç şarkıcıdan annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün
Altın alacaklar dikkat! Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka

İkisi de çeyrek altın! Fiyat farkı inanılmaz
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep

Meclise pes dedirten başvuru! Başkentle ilgili istek akıllara ziyan
Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek

Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek