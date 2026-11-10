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Kürk Mantolu Madonna filminde Maria Puder'i Meryem Uzerli canlandıracak

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Kürk Mantolu Madonna filminde Maria Puder'i Meryem Uzerli canlandıracak
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Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' romanı sinemaya uyarlanıyor; Türkiye ve Almanya'da çekilecek filmde Maria Puder'i Meryem Uzerli canlandıracak. Raif Efendi rolü için görüşmeler sürerken çekimlerin bir bölümü Almanya'da yapılacak.

(İSTANBUL) - Sabahattin Ali'nin Türk edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan romanı "Kürk Mantolu Madonna" sinemaya uyarlanıyor. Türkiye ve Almanya'da çekilecek filmde, edebiyatın unutulmaz karakterlerinden Maria Puder'i Meryem Uzerli canlandıracak. Raif Efendi rolünü üstlenecek oyuncu için ise görüşmeler sürüyor.

Türk edebiyatının en çok okunan ve kuşaklar boyunca okurlarla buluşmayı sürdüren eserlerinden "Kürk Mantolu Madonna", bu kez beyazperdeye taşınıyor. Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımlanan romanından uyarlanacak filmin başrolünde Meryem Uzerli yer alacak. Oyuncu, romanın bağımsızlığına düşkün, güçlü ve karmaşık kadın karakteri Maria Puder'e hayat verecek.

Fikri Harika Production ve Saçaklı Film Studios ortak yapımcılığında gerçekleştirilecek filmin senaryosunu Mert Dikmen kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturacak. Yapım şirketleriyle sözleşme imzalayan Meryem Uzerli, sinema ve edebiyat dünyasının merakla beklediği uyarlamanın açıklanan ilk oyuncusu oldu.

MARIA PUDER'İN HİKAYESİ YENİDEN ANLATILACAK

Sabahattin Ali'nin insanın iç dünyasına, yalnızlığına ve toplumsal kalıplarla çatışmasına odaklanan romanı, Raif Efendi ile Maria Puder'in Berlin'de kesişen yaşamları üzerinden aşkı, yabancılaşmayı ve bireyin kendini ifade etme arayışını anlatıyor.

Romanın en dikkat çekici karakterlerinden Maria Puder, dönemin kadınlara biçtiği rolleri sorgulayan, kendi yaşamı ve duyguları üzerinde söz sahibi olmak isteyen bir kadın olarak öne çıkıyor. Raif Efendi'nin sessiz ve içine kapanık dünyasıyla karşılaşması ise iki karakterin yaşamında derin izler bırakan bir ilişkinin başlangıcına dönüşüyor.

Meryem Uzerli'nin canlandıracağı Maria Puder, yalnızca bir aşk hikayesinin kahramanı değil, aynı zamanda özgürlük arayışı ve toplumsal beklentilere karşı duruşuyla romanın en güçlü karakterlerinden biri.

ÇEKİMLER TÜRKİYE VE ALMANYA'DA YAPILACAK

Romanın önemli bir bölümünün geçtiği Berlin, sinema uyarlamasının da başlıca çekim merkezlerinden biri olacak. Türkiye ve Almanya'da gerçekleştirilecek çekimlerin önemli bir bölümü, Almanya'nın köklü sinema üretim merkezlerinden Babelsberg Stüdyoları'nda yapılacak.

Yapımın oyuncu kadrosuna ilişkin çalışmalar devam ederken, romanın diğer başkarakteri Raif Efendi'yi kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı. Yapımcılar, rol için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Sabahattin Ali'nin bireyin yalnızlığını, aşkı ve toplumsal baskıları ele aldığı romanının sinema uyarlamasında, Maria Puder ile Raif Efendi arasındaki ilişkinin nasıl yorumlanacağı merak konusu. Filmin çekim ve vizyon takvimine ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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