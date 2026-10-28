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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş, 28 Ekim 2026'da 58 yaşında hayatını kaybetti. Türk edebiyatı ve yayıncılık dünyasında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Akaş'ın vefatı, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ın ölümünden dokuz gün sonra gerçekleşti. Gelişmenin ardından Cem Akaş'ın yaşamı, edebiyat kariyeri, ölüm nedeni ve oğlu Can Akaş hakkında bilgiler yeniden gündeme geldi. Peki, Cem Akaş kimdir, oğlu kim? Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CAN YAYINLARI GENEL YAYIN YÖNETMENİ CEM AKAŞ KİMDİR?

Cem Akaş, tam adıyla Mehmet Cem Akaş, Türk yazar, çevirmen ve editördür. 10 Mart 1968'de Almanya'nın Mannheim kentinde dünyaya gelen Akaş, 1974 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelerek İzmit'e yerleşti. Edebiyat alanındaki eserlerinin yanı sıra yayıncılık sektöründe üstlendiği görevlerle de tanındı.

Eğitim hayatına Türkiye'de devam eden Akaş, Robert Koleji'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından siyaset bilimi alanında yüksek lisans çalışmalarına başladı ve eğitimini ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde siyaset kuramı üzerine sürdürdü. Doktora çalışmalarını ise Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde tamamladı.

Akaş'ın edebiyat kariyeri 1980'li yılların sonunda başladı. İlk öyküsü Gerçeğin Öte Yanında, 1987'de Gergedan dergisinde yayımlandı. Öykü, roman ve deneme türlerinde eserler veren yazar, edebiyat çalışmalarının yanı sıra dergicilik ve yayın yönetmenliği alanlarında da görev yaptı.

CEM AKAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

10 Mart 1968 doğumlu Cem Akaş, 28 Ekim 2026 tarihinde 58 yaşında hayatını kaybetti.

CEM AKAŞ NERELİ?

Almanya'nın Mannheim kentinde doğan Akaş, çocukluk döneminde ailesiyle Türkiye'ye geldi ve İzmit'e yerleşti.

CEM AKAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Cem Akaş'ın 28 Ekim 2026'da hayatını kaybettiği duyuruldu. Ölüm haberinin ardından yayımlanan haberlerde, yazarın yaklaşık beş yıldır kanser tedavisi gördüğü bilgisi paylaşıldı. Ancak vefatına ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir tıbbi neden bulunmadığından, ölümünün doğrudan kanser nedeniyle gerçekleştiğini söylemek için yeterli doğrulanmış bilgi yok.

Akaş'ın vefatı, oğlu Can Akaş'ın ölümünden dokuz gün sonra yaşandı. Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan yazarın ölüm haberi, edebiyat ve yayıncılık çevrelerinde gündeme geldi.

CEM AKAŞ'IN OĞLU KİM?

Cem Akaş'ın oğlu Can Akaş, fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan ile evliliğinden dünyaya geldi. 19 yaşındaki Can Akaş, 19 Ekim 2026'da hayatını kaybetti. Ailesinin yaptığı açıklamada ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu belirtildi.

Ortaokul ve lise eğitimini Özel Sezin Lisesi'nde tamamlayan Can Akaş, İtalya'nın Milano kentindeki Domus Academy'nin tasarım programına kabul edilmişti. Eğitimine başlamak üzere yurt dışına gitmeye hazırlanan genç, Milano yolculuğundan kısa süre önce yaşamını yitirdi.

Can Akaş'ın vefatının ardından açıklama yapan Cem Akaş, elektronik sigaranın olası sağlık risklerine dikkat çekti. Oğlunun elektronik sigara kullandığını belirten Akaş, bu ürünlerin zararları konusunda gençlerin ve ailelerin daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte, elektronik sigaranın Can Akaş'ın ölümüne doğrudan neden olduğunu kesinleştiren bir tıbbi sonuç kamuoyuna açıklanmış değil.

CEM AKAŞ'IN ESERLERİ NELER?

Cem Akaş, yazarlık kariyeri boyunca roman, öykü ve deneme türlerinde eserler kaleme aldı. Yazarın öne çıkan kitapları arasında 7, Gizli Hava Müzesi, Olgunluk Çağı Üçlemesi, 19, Y, Zamanın En Kısa Hali, Son Kişot ve Ofelya bulunuyor.

Edebiyat üretimini yayıncılık faaliyetleriyle birlikte sürdüren Akaş, farklı dergilerdeki editörlük çalışmalarının yanı sıra televizyon programları ve yaratıcı yazarlık dersleriyle de kültür-sanat alanında yer aldı. Can Yayınları'ndaki genel yayın yönetmenliği görevi, kariyerinin önemli aşamalarından biri oldu.