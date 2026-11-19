İSTANBUL'da Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu adına düzenlenen 2026 Anma Ödülleri, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Emre Gönensay ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kız kardeşi Dr. Nuriye Ortaylı'ya verildi. Gönensay'ın 'Hayata Açtığım Yelken' ve Ortaylı'nın, annesi Şefika Ortaylı'nın yaşamını anlattığı 'Annem Şefika' adlı eserleri ödül aldı.

Türk diline ve akademik dünyaya katkılarıyla tanınan Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu'nun anısına İstanbul'da ödül töreni düzenlendi. Törende, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan iki eser ödüllendirildi. Seçici kurulun oy birliğiyle aldığı kararla, eski Dışişleri Bakanı ve akademisyen Prof. Dr. Emre Gönensay'ın Remzi Kitabevi tarafından yayımlanan 'Hayata Açtığım Yelken' adlı anı kitabı ile Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kız kardeşi Dr. Nuriye Ortaylı'nın anneleri Şefika Ortaylı'nın yaşamını konu alan 'Annem Şefika' adlı biyografik eseri ödül aldı.

'ŞEFİKA ORTAYLI'NIN YAŞAMI BİR KADIN DAYANIKLILIĞI HİKAYESİ'

Törende seçici kurul adına konuşan, Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu'nun kızı, W20 Kurucu Başkanı ve yazar Dr. Gülden Türktan, Dr. Nuriye Ortaylı'nın kaleme aldığı eserin savaş, göç, yokluk ve yeniden başlama mücadelesini bir kadının yaşamı üzerinden anlattığını söyledi. Türktan, "Bu kitap baştan sona bir kadın dayanıklılığı hikayesi. Savaşın, yokluğun, açlığın ve göçün içinden geçerek Ankara'ya uzanan olağanüstü bir yaşamı anlatıyor. Şefika Ortaylı'nın azmi, zekası ve öğrenme tutkusu son derece ilham verici. Bütün kadınların okuması gereken gerçek bir hayat hikayesi" dedi.

Eserin yalnızca bireysel bir yaşam öyküsü olmadığını, Rusya'nın geçirdiği tarihsel dönüşümleri de gözler önüne serdiğini belirten Türktan, Şefika Ortaylı ile annesi Vecihe Hatiboğlu'nun aynı dönemlerde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde görev yaptığını ifade etti.

'EMRE GÖNENSAY ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ BİR HAYATA SIĞDIRMAYI BAŞARDI'

Emre Gönensay'ın akademiden siyasete, diplomasiden iş dünyasına uzanan yaşamına da değinen Türktan, Gönensay'ın farklı alanlardaki birikimine dikkat çekti. Türktan, "Profesörlük, milletvekilliği, bakanlık, farklı şirketlerde görev almak ve ülkeye hizmet etmek. Bunların her biri ayrı bir beceri seti gerektiriyor. Emre Gönensay, bütün bunları bir hayata sığdırmış bir isim. Çok yönlülüğü, yetkinliği ve eşitlikçi yaklaşımı onu tanımlayan en önemli özellikler arasında" diye konuştu.

Gönensay'ın akademik yaşamındaki insancıl ve ayrım gözetmeyen yaklaşımına da değinen Türktan, kitabın farklı dönemlerden önemli isimlerle kurulan ilişkiler ve kişisel tanıklıklar üzerinden Türkiye'nin yakın tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

PROF. DR. VECİHE HATİBOĞLU

1916 yılında İstanbul'da doğan Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu, Türkiye'de dil biliminin gelişimine katkıda bulunan öncü kadın akademisyenler arasında yer aldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türkoloji ve Sümeroloji bölümlerini tamamlayan Hatiboğlu, 1945 yılında aynı fakültede akademik yaşamına başladı. Türkçenin dil bilgisi ve yapısı üzerine çalışmalarıyla tanınan Hatiboğlu, Türk Dil Kurumu bünyesinde 1951-1955 ve 1961-1981 yılları arasında Dil Bilgisi Kolu Başkanlığı görevini yürüttü. Türk dilinin bilimsel yöntemlerle incelenmesine önemli katkılar sunan Hatiboğlu, 1996 yılında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu Anma Ödülleri, Hatiboğlu'nun bilimsel ve kültürel mirasını yaşatmanın yanı sıra Türkiye'nin yakın tarihini kişisel tanıklıklar ve özgün araştırmalarla gelecek kuşaklara aktaran eserleri desteklemeyi amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı