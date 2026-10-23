Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kadavra bağışlayan şair-yazar Mustafa Keser, tüpler dolu olduğu için toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadavra bağışlayan şair-yazar Mustafa Keser, tüpler dolu olduğu için toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesirli öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser, Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlık sonrası 69 yaşında vefat etti. Bedenini Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra bağışlayan Keser, tüpler dolu olduğu için çocukları tarafından Başçeşme Kabristanı'nda defnedildi.

Balıkesirli öğretmen ve yazar Mustafa Keser, tatil için gittiği Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti. Hayatta iken bedenini Balıkesir Üniversite Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak bağışlayan Keser'in Tıp Fakültesinde kadavra konacak tüplerin dolu olması nedeni ile çocukları tarafından Başçeşme kabristanında toprağa verilmesi istendi.

Balıkesirli emekli öğretmen ve aynı zamanda şiir kitapları bulunan Mustafa Keser 69 yaşında vefat etti. Edebiyat dünyasına şair ve yazar olarak birçok eser bırakan Mustafa Keser, Savaştepe Öğretmen Okulu mezunuydu. Milli Eğitim camiasında uzun yıllar resim öğretmeni olarak eğitim verdikten sonra emekli olan Keser, emekli olduktan sonra Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi olarak birçok etkinlikte görev aldı. Çağrı ve Merve adlı 2 çocuk babası idi. Balıkesir Zağnospaşa camisinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Başçeşme mezarlığında toprağa verildi. Mustafa Keser'in cenaze namazına Milli Eğitim camiası, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ve dost ve akrabaları katıldı. Hayatta iken bedenini Balıkesir Üniversite Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak bağışlayan Keser'in Tıp Fakültesinde kadavra konacak tüplerin dolu olması nedeni ile çocukları tarafından Başçeşme kabristanında toprağa verilmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar

56 sene önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar!

Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar
Bartın'da dere yatağında ölü bulunan berber cinayetinde 650 bin liralık borç iddiası! Şüpheli tutuklama talebiyle hakimlikte

Dere yatağında ölü bulunmuştu! Şüpheli, ona borçlu köylüsü çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir şey nasıl olabilir? İki farklı seçim anketi yapıldı, ikisinin de birbiriyle alakası yok

İki farklı firma seçim anketi yaptı, çıkan sonuç şaşırttı

İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı

İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı
Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten

Birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

Saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

Sudan'da hastaneler kasten hedef alınmış: El Faşir'de 43 saldırı, 55 sağlık çalışanı öldü

Ölü taklidi yaparak kurtuldu! Hastaneye günde 25 kez saldırmışlar