Kahramanmaraş'ta Öğretmen Akademileri yeni dönemi kalede panelle açtı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Öğretmen Akademilerinin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış programı Kahramanmaraş Kalesi'nde düzenlenen panelle gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta öğretmenlerin mesleki, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Öğretmen Akademileri, yeni döneme tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde düzenlenen açılış programıyla 'merhaba' dedi. Edebiyat, Müzik, Şehir ve Kültür ile Doğa ve Spor başlıkları altında yürütülecek akademilerin açılışında "Geçmişten Bugüne Kahramanmaraş" konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ramazan Avcı'nın üstlendiği panelde; akademisyenler Prof. Dr. Ercüment Yıldırım, Prof. Dr. İbrahim Solak ve Prof. Dr. Cengiz Şavkılı kentin kadim tarihini, kültürel mirasını ve Milli Mücadele dönemini ele aldı.

Akademi koordinatör ve danışmanlarının da tanıtıldığı programda, şehrin köklü tarihi birikiminin eğitimle buluşturulacağı yeni dönem çalışmaları hakkında katılımcı öğretmenlere detaylı bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı