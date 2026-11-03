Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ta Öğretmen Akademileri yeni dönemi kalede panelle açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta Öğretmen Akademileri yeni dönemi kalede panelle açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki Öğretmen Akademilerinin 2026-2027 açılışı, Kahramanmaraş Kalesi'nde panelle yapıldı. Panelde kent tarihi ve kültürel mirası ele alındı; akademiler Edebiyat, Müzik, Şehir ve Kültür ile Doğa ve Spor başlıklarında yürütülecek.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Öğretmen Akademilerinin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış programı Kahramanmaraş Kalesi'nde düzenlenen panelle gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta öğretmenlerin mesleki, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Öğretmen Akademileri, yeni döneme tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde düzenlenen açılış programıyla 'merhaba' dedi. Edebiyat, Müzik, Şehir ve Kültür ile Doğa ve Spor başlıkları altında yürütülecek akademilerin açılışında "Geçmişten Bugüne Kahramanmaraş" konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ramazan Avcı'nın üstlendiği panelde; akademisyenler Prof. Dr. Ercüment Yıldırım, Prof. Dr. İbrahim Solak ve Prof. Dr. Cengiz Şavkılı kentin kadim tarihini, kültürel mirasını ve Milli Mücadele dönemini ele aldı.

Akademi koordinatör ve danışmanlarının da tanıtıldığı programda, şehrin köklü tarihi birikiminin eğitimle buluşturulacağı yeni dönem çalışmaları hakkında katılımcı öğretmenlere detaylı bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
İsrail’de hükümet krizi kapıda! Uzmanlar 4 senaryoyu masaya yatırdı

İsrail’de hükümet krizi kapıda! Uzmanlar 4 senaryoyu masaya yatırdı
Türk girişimci Gökçe Güven'e ABD'de karar! 25 ay hapis cezası denetimli serbestliğe çevrildi

7 milyon dolarlık davada karar! Hakimden 'ikinci şans' sözü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toplamayıp kuşlara yem ediyorlardı! Şimdi köyün geçim kaynağı

Toplamayıp kuşlara yem ediyorlardı! Şimdi köyün geçim kaynağı
Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı
Kütahya'da hakkında uzaklaştırma kararı olan adam, kadını ve oğlunu vurdu! Sıkıştırılınca intihara kalkıştı

Eve girerken pusuya düşürdü! Anne ve oğlunu vurup kaçtı
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay

Kalecinin öldürdüğü futbolcuyla ilgili kahreden detay
Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor

Yeliz Yeşilmen isyan etti: Midemi bulandırıyor
Sokak ortasında tokat atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Şu an kulağım duymuyor

Görüntüdeki kadın dehşeti anlattı! Tokat attıktan sonra bakın ne demiş
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?

Futbol şöleni bizi bekliyor! Hangi maç hangi kanalda?