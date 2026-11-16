Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sezai Karakoç'a 5. yıldönümünde rahmet mesajı paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5. yılında saygıyla andı. Ersoy, sosyal medya paylaşımında Karakoç'un 'Diriliş' düşüncesi etrafındaki eserlerinin kültür ve fikir hayatına derin izler bıraktığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5. yılında andı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. 'Diriliş' düşüncesi etrafında şekillenen eserleriyle kültür ve fikir hayatımızda derin izler bırakan Sezai Karakoç'un edebi ve düşünsel mirası, gelecek nesillere ilham vermeye devam ediyor. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA
Bu haber 481 sitede yayınlandı.
Alina Boz, eşiyle spora başladı ama hesap tutmadı: Bir terslik var

Alina Boz'dan güldüren isyan: Bu işte bir terslik var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti
Kadınları isyan ettiren Türk turist: Lütfen bu adamı buradan alın

Türk turist kadınları canından bezdirdi: Lütfen bu adamı buradan alın
Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler11

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor

Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu taraflar için kötü bitti