Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sezai Karakoç'a 5. yıldönümünde rahmet mesajı paylaştı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5. yılında andı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. 'Diriliş' düşüncesi etrafında şekillenen eserleriyle kültür ve fikir hayatımızda derin izler bırakan Sezai Karakoç'un edebi ve düşünsel mirası, gelecek nesillere ilham vermeye devam ediyor. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA