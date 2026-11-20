Yapı Kredi Yayınları (YKY) editörü İshak Reyna, "Yüzyılın İzleri: Koç Topluluğu ve Sanat" sergisi kapsamında düzenlenen söyleşide Yapı Kredi yayıncılığının 80 yıllık serüvenini anlattı.

Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Reyna, yayıncılık faaliyetlerinin başlangıcının bankanın kurucusu Kazım Taşkent'in 1939'da İsviçre'de meydana gelen bir çığ felaketinde kaybettiği 10 yaşındaki oğlu Doğan Taşkent'in adını yaşatma arzusuna dayandığını belirtti.

Reyna, Kazım Taşkent'in 1945'te Vedat Nedim Tör'ü bankanın kültür sanat müşaviri olarak davet etmesiyle yayıncılık çalışmalarının kurumsallaştığını aktararak, "1946'da Doğan Kardeş kitaplarının yayınlanmaya başlamasıyla kitap yayıncılığının temeli atıldı. İlk kitap olan Tolstoy'dan '17 Hikaye', o dönem için nadir rastlanacak şekilde doğrudan kaynak dil olan Rusça'dan Vala Nurettin çevirisiyle yayınlandı." dedi.

Kurumun kitap yayıncılığının yanı sıra güçlü bir dergi ve ansiklopedi yayıncılığı geleneğine sahip olduğuna dikkati çeken Reyna, şunları kaydetti:

"Kazım Taşkent yayıncılık faaliyetinin sadece çocuk alanında kalmasını istemedi. 1947'de Vedat Nedim Tör ve Şevket Rado ile üç aylık 'Aile' dergisini çıkarmaya başladılar. Yahya Kemal'den Halide Edip Adıvar'a, Orhan Veli'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na kadar dönemin önde gelen edebiyatçıları bu dergide yer aldı. 1956'da yayın hayatına başlayan haftalık 'Hayat' dergisi ise ilk sayısında 170 bin satarak dönemin nüfusuna oranla ulaşılması güç bir tiraj yakaladı. Yassıada kararlarının yayınlandığı sayı 490 bin basıldı. Ardından 'Ses', 'Hayat Tarih' ve 'Hayat Fotoroman' gibi dergilerle yayıncılık alanı genişledi."

Reyna, Yapı Kredi'nin kültür sanat alanındaki öncülüğünün tiyatroya da uzandığını vurgulayarak, Vedat Nedim Tör'ün davetiyle Muhsin Ertuğrul'un 1951'de Küçük Sahne'de deneysel tiyatro çalışmalarını başlattığını ve burada Sadri Alışık'tan Mücap Ofluoğlu'na kadar pek çok sanatçının yetiştiğini söyledi.

Yayıncılık ve bankacılık dengesi

Kazım Taşkent'in 1972'de azınlıkta kalarak görevinden ayrılmasının ardından yayıncılık faaliyetlerinin dönemsel dalgalanmalar yaşadığını belirten Reyna, 1974'te yeniden kuruma dönen Vedat Nedim Tör'ün "Sanat Dünyamız" dergisini çıkarmaya başladığı bilgisini verdi.

İshak Reyna, 1970'lerin sonundaki ekonomik krizler ve klasik bankacılık anlayışının etkisiyle kurum içinde yayıncılığın geleceğine dair tartışmalar yaşandığına işaret ederek, banka bünyesinde "mali müessese" kimliği ile Kazım Taşkent'in başlattığı "kültür sanatın bankası" misyonunun zaman zaman gelgitli bir ilişki içinde sürdüğünü ifade etti.

Bankanın 1980'de Çukurova Grubu'na geçmesi ve Burhan Karaçam'ın genel müdürlüğü döneminde yayıncılık faaliyetlerinin yeniden ivme kazandığını anlatan Reyna, şöyle konuştu:

"1991 sonbaharında benim de editör olarak adım attığım dönemde Yapı Kredi Yayınları yeniden yapılandırıldı. Enis Batur'un öncülüğünde 1992'de başlatılan Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi için Can Alkor, Ahmet Cemal, Cevat Çapan ve Tahsin Yücel'den oluşan danışma kurulu kuruldu. Çevirmenlere döviz üzerinden telif ödenmesi ve açık çağrıyla deneme çevirileri istenmesi yayıncılık dünyasında önemli bir hareketlilik yarattı. 1993'te ücretsiz tanıtım dergisi olarak başlayan 'Kitap-lık' ve 1994'te Ahmet Cemal'in yayın yönetmenliğinde çıkan mevsimlik düşünce dergisi 'Cogito' ile süreli yayıncılıkta güçlü bir damar oluşturuldu. 1996'da ise yayıncılık ve kültür sanat faaliyetleri Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık AŞ çatısı altında bütünleşik bir yapıya kavuştu."

Reyna, 2005 yılının sonlarında Koç Topluluğu bünyesine geçen kurumun bugüne kadar 7 bine yaklaşan kitap ve dergi ürettiğini belirtti.

YKY'nin Türk yayıncılık sektöründeki yerine de değinen Reyna, "Yapı Kredi Yayınları, yerli yazarlar anlamında bakıldığında Türkiye'nin amiral gemisidir. En çok yazarı ve şairi bünyesinde barındıran yayınevidir. Çeviri kitapları ve klasikler alanında da önemli çıkışlar yapan, bankacılık sektörünün kültür sanata yaklaşımına öncülük eden bir kurum olarak varlığını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA