Bakan Ersoy: Kütüphaneleri çoğaltmak, toplumumuzun düşünce dünyasını zenginleştirmektir

'500 YIL BOYUNCA HİZMETİNİ SÜRDÜRMÜŞ'

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, Mevlevihane'yi yeniden açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çok şükür ki bu aziz milletin gönüllerini birbirine kenetleyen manevi bir emaneti, geçmişi bugüne taşıyan tarihi bir yapıyı daha ayağa kaldırmış olmanın memnuniyetini ve huzurunu birlikte yaşıyoruz. Şöyle bir tarihi sürece baktığımızda Mevlana ocağının alazının aslında 2'nci Murat döneminin öncesinde bu topraklara ulaştığını, yürekleri ilahi aşkla tutuşturduğunu görüyoruz. Ancak Sultan 2'nci Murad'ın Muradiye Cami Külliyesi'ne ilave olarak yaptırdığı bu eseriyle, işte o alaz harlanıp ocağa dönüşmüş; Muradiye Mevlevihanesi, nefsinin kül edip tavını bulma anlayışında olanların eşiğine sığındığı kutlu bir kapı olmuştur. Öyle ki mevcut Mevlevi tekkeleri arasında bir pir makamı olarak Konya ve İstanbul'dan sonra Edirne Muradiye Mevlevihanesi zikredilir. Orijinal eserin yapımına dair 1426, 1433 ve 1435 gibi farklı tarihler veriliyor. Tabi söz konusu yapı yüzyıllar içerisinde yangından depreme, afetlerle sınanmış birçok kez hasar görmüş, tamir edilmiş ve bakımı yapılmış ve neticesinde 1922 yılına kadar ulaşmış. Neredeyse 500 yıl boyunca gerek manevi gerekse musiki ve edebi alanda hizmetini sürdürmüş. 1925 yılında kapatılarak okula dönüştürülen Mevlevihane binası 1935 yılında yıktırılıp enkazı da satılmış. Sözün özü Muradiye Mevlevihanesi'ni oluşturan yapıların tamamına yakını yok olmuştur. Dolayısıyla bizler Mevlevihane'nin mimarisi hakkındaki bilgileri yazılı kaynaklar ile yapıya ilişkin fotoğraf ve kroki niteliğindeki çizimlerden edinebiliyoruz" dedi.

'2024 YILINDA KAZILARI YAPILDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli ve manevi değerleri, ecdadın inşa ettiği yapı ve eserlere büyük önem atfettiğini belirterek, "Bakanlık olarak bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı hassasiyet ve sahiplenmeyle ecdat yadigarlarını restore, inşa ve ihya ediyor, yeniden işlevlendirerek hayatın içine dahil ediyoruz. Muradiye Mevlevihanesi için de bu adımları atıyoruz. Bu projeye temel teşkil edecek ilk bulgular 2000 yılında Muradiye Camii restorasyon çalışmaları yürütülürken Mevlevihane binalarına ait temel kalıntılarına rastlanılmasıyla elde edilmiştir. Maalesef o dönemde ayrıntılı bir araştırma kazısı yapılmadığını görüyoruz. Tespit edilen temel duvarları sadece fotoğraflanarak belgelenmiş, vaziyet planlarına işlenmiş. Biz 2024 yılında Muradiye Mevlevihanesi'nin temellerinin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma kazılarını Edirne Müze Müdürlüğümüz denetiminde yaptık. Elde edilen taşınır, taşınmaz, kültür varlıklarını belgeleyerek kayıt altına aldık. Mevlevihane'ye ilişkin olarak kazı rölövesi ve yine Mevlevihane'de bulunan harem ve selam dairelerine ait restitüsyon projelerini hazırlayarak onay aşamalarından geçirdik. Ardından Edirne Muradiye Mevlevihanesi'nin ihyasına ilişkin olarak Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından 25 Nisan 2025 tarihinde çalışmalar başlatıldı" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR SANAT MERKEZİ OLACAK'

Mevlevihane'nin çok özel bir kültür sanat merkezi olarak Edirnelilere hizmet vereceğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğümüzün kontrolünde iş teslimi yapılmış ve yürütülen titiz mesaisi sonucunda çalışmalar geride bıraktığımız eylül ayının 15'i itibariyle tamamlanan bu güzide yapı Edirne'mize kazandırılmıştır. Kütüphanesi hüsnühat, Edirnekari, tezhip ve ebru atölyeleri, sohbet ve irfan meclisi, mevlevihane idare odası, sema hazırlık odası ve semahane bölümlerinden oluşan çok özel bir kültür sanat merkezi Edirnelilere hizmet verecek. Yaklaşık 5 asırlık geçmişini yaşatan, ilk kez vücuda getirilmesine vesile olan, tasavvufi değerleri yansıtan, geleneği geleceğe taşıyan, yeni Muradiye Mevlevihanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer de Mevlevihane'nin sadece Edirne için değil, tüm Balkanlar için de önemli hizmetlere vesile olacağını söyledi. Sezer, "Burada Mevlana Celalettin Rumi hazretlerinin üçüncü kuşak torunları da meftun bulunuyor aynı zamanda Muradiye Camii ile beraber. Hemen karşımızda Selimiye Cami, burası Muradiye Camii ve Mevlevihanesi ve buranın eteklerinde de bitiminde Sarayiçi ve Saray'la beraber muhteşem bir aslında lokasyonun, tarihi bir müzenin içerisindeyiz. Buraların ihyasıyla beraber de inşallah buralar ziyaretçilerle beraber, buradan faydalanan, manevi olarak kendini doyuma oluşturan tüm ziyaretçilerimizle beraber daha da zenginleşecek, daha da güzelleşecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sema gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri sonrası Edirne Muradiye Mevlevihanesi'nin açılışı yapıldı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler Mevlevihane'yi gezdi.

Umut IŞIK-Batuhan SEVER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı