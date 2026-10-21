Şair-yazar Mustafa Keser 69 yaşında vefat etti, bedenini tıp fakültesine bağışladı

Balıkesirli öğretmen ve yazar Mustafa Keser, tatil için gittiği Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti.

Balıkesirli emekli öğretmen ve aynı zamanda şiir kitapları bulunan Mustafa Keser 69 yaşında vefat etti. Edebiyat dünyasına şair ve yazar olarak birçok eser bırakan Mustafa Keser, Savaştepe Öğretmen Okulu mezunuydu. Tatil için gittiği Burhaniye'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Keser tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli Eğitim camiasında uzun yıllar resim öğretmeni olarak eğitim verdikten sonra emekli olan Keser, emekli olduktan sonra Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi olarak birçok etkinlikte görev aldı. 2 çocuk babası Mustafa Keser, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Keser'in ani vefatı Balıkesir'de derin üzüntüyle karşılandı.

Keser'in vefatından bir süre önce Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kadavra ihtiyacı konusunda bilgisi olduğu ve bu konuya duyarlı davranarak vefatı sonrasında bedenini kadavra olarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı