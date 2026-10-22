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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın oğlu Can Akaş hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Can Akaş’ın vefatı, edebiyat, yayıncılık ve kültür-sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı. Tasarım eğitimi için İtalya’nın Milano kentine gitmeye hazırlanan Can Akaş’ın cenazesi İstanbul’da toprağa verildi. Peki, Cem Akaş'ın oğlu neden öldü? Cem Akaş'ın oğlu Can Akaş kimdir? Detaylar...

CEM AKAŞ'IN OĞLU CAN AKAŞ KİMDİR?

Can Akaş, Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın oğluydu. 19 yaşında hayatını kaybeden Can Akaş, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı.

Eğitim hayatını tasarım alanında sürdürmeyi planlayan Can Akaş, İtalya’nın Milano kentindeki Domus Academy’nin tasarım programına kabul edildi. Genç Akaş’ın eğitimine Milano’da devam etmek için birkaç gün içerisinde İtalya’ya gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Can Akaş’ın vefatının ardından İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Can Akaş’ın cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene edebiyat, yayıncılık ve kültür-sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

CAN AKAŞ KAÇ YAŞINDA?

Can Akaş, hayatını kaybettiğinde 19 yaşındaydı. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Akaş, eğitimine tasarım alanında devam etmeyi planlıyordu.

CEM AKAŞ'IN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Can Akaş’ın ölümünün ardından babası Cem Akaş, oğlunun ölüm nedeni hakkında yaptığı açıklamada ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğunu belirtti. Akaş ayrıca elektronik sigara kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdi ve bu ürünlerin akciğerlerde oluşturduğu tahribata dikkat çekti.

Cem Akaş açıklamasında, Can’ın vefatından önce elektronik sigara kullandığını söylediğini ve kendisinin bu durumu daha önce yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Akaş, yaşadıkları acının ardından elektronik sigara konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini de belirtti.

Can Akaş’ın vefatının ardından cenaze töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından genç Akaş’ın cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Can Akaş’ın hayatını kaybetmesiyle birlikte eğitimine devam etmek üzere hazırlık yaptığı Milano yolculuğu da yarım kaldı. Genç Akaş, Domus Academy’nin tasarım programına kabul edilmiş ve eğitimini tasarım alanında sürdürmeyi planlamıştı.

CEM AKAŞ KİMDİR?

Cem Akaş, Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar olarak tanınıyor. 1968 yılında Almanya’nın Mannheim kentinde dünyaya gelen Akaş, 1974 yılında Türkiye’ye geldi.

Cem Akaş, Robert College’in ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapan Akaş, New York’taki Columbia University’de de siyaset kuramı üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde tarih doktorasını tamamladı.

Yayıncılık alanında da çalışmalarını sürdüren Cem Akaş, 1992-2004 yılları arasında Yapı Kredi Yayınları’nda çeşitli görevlerde bulundu. 2005 yılında yayıncılık hizmetleri veren G yayın grubunu kurdu ve yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdürdü.