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Türk dil biliminin öncü isimlerinden Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu anısına bu yıl beşincisi düzenlenen 2026 Anma Ödülleri, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Emre Gönensay'ın anı kitabı ile Dr. Nuriye Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı'nın yaşamını anlattığı biyografik esere verildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, seçici kurulun oy birliğiyle ödüle değer gördüğü eserler arasında, Gönensay'ın Remzi Kitabevi tarafından yayımlanan "Hayata Açtığım Yelken" adlı kitabı ile Nuriye Ortaylı'nın Kronik Kitap'tan çıkan "Annem Şefika" adlı biyografisi yer aldı.

Seçici kurul adına açıklamada görüşlerine yer verilen Vecihe Hatiboğlu'nun kızı, W20 Kurucu Başkanı ve yazar Dr. Gülden Türktan, "Annem Şefika"nın savaş, göç, yoksulluk ve yeniden başlama mücadelesini bir kadının yaşamı üzerinden anlattığını belirtti.

Şefika Ortaylı'nın hayatının bir kadın dayanıklılığı hikayesi olduğunu ifade eden Türktan, "Savaşın, yokluğun, açlığın ve göçün içinden geçerek Ankara'ya uzanan olağanüstü bir yaşamı anlatıyor. Şefika Ortaylı'nın azmi, zekası ve öğrenme tutkusu son derece ilham verici. Bütün kadınların okuması gereken gerçek bir hayat hikayesi." değerlendirmesinde bulundu.

Türktan, Şefika Ortaylı ile annesi Vecihe Hatiboğlu'nun aynı dönemde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde görev yaptığı bilgisini de verdi.

Gönensay'ın ise akademiden siyasete, diplomasiden iş dünyasına uzanan yaşamına dair Türktan, "Profesörlük, milletvekilliği, bakanlık, farklı şirketlerde görev almak ve ülkeye hizmet etmek... Bunların her biri ayrı bir beceri seti gerektiriyor. Emre Gönensay, bütün bunları bir hayata sığdırmış bir isim. Çok yönlülüğü, yetkinliği ve eşitlikçi yaklaşımı onu tanımlayan en önemli özellikler arasında." ifadesini kullandı.

Gülden Türktan, Gönensay'ın akademik yaşamındaki insancıl ve ayrım gözetmeyen yaklaşımına da değinerek, kitabın farklı dönemlerden önemli isimlerle kurulan ilişkiler ve kişisel tanıklıklar üzerinden Türkiye'nin yakın tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

Türk dil bilimine adanmış bir yaşam

İstanbul'da 1916'da doğan Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Türkoloji ve Sümeroloji bölümlerinden mezun oldu. 1945'te aynı fakültede akademik yaşamına başlayan Hatiboğlu, Türkçenin dil bilgisi ve yapısı üzerine çalışmalarıyla tanındı.

Türk Dil Kurumu bünyesinde 1951-1955 ve 1961-1981 yıllarında Dil Bilgisi Kolu Başkanlığı görevini yürüten Hatiboğlu, Türk dilinin bilimsel yöntemlerle incelenmesine katkı sundu. Hatiboğlu, 1996'da hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu Anma Ödülleri, akademisyenin bilimsel ve kültürel mirasını yaşatmanın yanı sıra Türkiye'nin yakın tarihine kişisel tanıklıklar ve araştırmalar aracılığıyla ışık tutan eserleri desteklemeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA