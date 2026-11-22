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Aygün Kevrina, Deniz Gezmiş'le yaşadığı aşkı 2025'te yayımlanan "Sırlarım İpte Asılı Kaldı Balım" kitabında anlatan yazar. Kevrina'nın öldüğünü 22 Kasım 2026'da kitabın yayıncısı Kor Kitap duyurdu; cenazesi 23 Kasım Pazartesi günü İstanbul'dan kaldırılacak.

AYGÜN KEVRİNA KİMDİR?

Aygün Kevrina, 1960'ların sonunda İstanbul'da üniversite öğrencisiyken öğrenci eylemlerinin içinde Deniz Gezmiş'le tanıştığını anlatan bir yazar. Bu ilişkiyi 42 yıl boyunca kimseyle paylaşmadı.

Hikâyesini yıllar sonra Cavit Nacitarhan'la yaptığı görüşmelerde anlattı. Görüşmeler Kübra Yeter'in editörlüğünde kitaba dönüştü: Kor Kitap'tan çıkan "Sırlarım İpte Asılı Kaldı Balım" 9 Mayıs 2025'te kitapçılara geldi. Kitabın iki bölümü var, "Yüzleşme" ve "Hesaplaşma".

AYGÜN KEVRİNA NEDEN ÖLDÜ?

Aygün Kevrina'nın ölüm nedeni açıklanmadı. Vefat haberini 22 Kasım 2026'da Kor Kitap sosyal medya hesabından paylaştı.

AYGÜN KEVRİNA'NIN CENAZESİ NE ZAMAN?

Aygün Kevrina'nın cenazesi 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 10.30'da İstanbul'daki Karacaahmet Şakirin Camii'nden kaldırılacak. Kevrina, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Maşukiye Mezarlığı'na defnedilecek.

AYGÜN KEVRİNA NERELİ?

Aygün Kevrina, üniversite okumak için Kayseri'den İstanbul'a gelmişti. Deniz Gezmiş'le de bu yıllarda, İstanbul'daki öğrenci eylemlerinde yolları kesişti.

AYGÜN KEVRİNA DENİZ GEZMİŞ İLE NASIL TANIŞTI?

Aygün Kevrina, Deniz Gezmiş'le 1960'ların sonundaki öğrenci eylemlerinde tanıştı. Kitapta anlattığına göre Gezmiş bir gün ona evlenme teklif etti; Kevrina önce reddetti, sonra ikna oldu. İkili ilişkilerini uzun süre en yakınlarından bile gizledi.

Kevrina bu sırrı ilk kez yazar Aydın Çubukçu'ya açtı. Sonraki yıllarda evlendi.

Deniz Gezmiş 1947'de Ankara'nın Ayaş ilçesinde doğdu. 1968 kuşağının öğrenci önderlerinden olan Gezmiş, 6 Mayıs 1972'de Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte idam edildi.