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Nanterre'de Houellebecq hakkında Müslümanlara yönelik sözler nedeniyle soruşturma açıldı

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Fransız yazar Michel Houellebecq hakkında, Kasım 2022'de Front Populaire dergisinde yayımlanan söyleşisindeki Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle Nanterre'de soruşturma açıldı. Hakimler, 70 yaşındaki yazarı nefret, ayrımcılık ve şiddete teşvikle suçladı.

Fransız yazar Michel Houellebecq hakkında, Müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret söylemleri nedeniyle soruşturma açıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 70 yaşındaki ünlü Fransız yazar Houellebecq hakkında, Kasım 2022'de Michel Onfray ile yaptığı ve Front Populaire dergisinde yayımlanan söyleşideki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Nanterre Mahkemesi'ndeki soruşturma hakimleri, "Fransa'daki yerli nüfusun Müslümanların asimile olmasını değil, onların çalmayı ve kendilerine saldırmayı bırakmalarını veya ülkeden ayrılmalarını istediği" ifadeleri nedeniyle Houellebecq'i nefret, ayrımcılık ve şiddete teşvikle suçladı.

2023 yılında Fransa Camiler Birliği (UMF), bu ifadeler nedeniyle Houellebecq, Onfray ve dergi hakkında şikayette bulunmuştu.

Modern Fransız edebiyatının önde gelen isimleri arasında gösterilen Houellebecq'in Türkçeye çevrilen kitapları arasında "Temel Parçacıklar", "İtaat", "Bir Ada İhtimali", "Harita ve Topraklar", "Serotonin" ve "Kuşatılmış Yaşamlar" yer alıyor.

Kaynak: AA
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