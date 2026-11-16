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İçişleri Bakanı Çiftçi, Sezai Karakoç'u sosyal medya paylaşımıyla 5. yılında yad etti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında sosyal medya paylaşımıyla andı. Çiftçi paylaşımında Karakoç'u rahmet ve hürmetle yad ettiğini, şiir ve fikirlerinin nesillere medeniyet değerlerini hatırlattığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında andı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şiirleriyle milletimizin gönül dünyasına seslenen, diriliş düşüncesiyle nesillere kendi medeniyetinin imkanlarını hatırlatan büyük şair ve fikir adamı üstat Sezai Karakoç'u, ebediyete irtihalinin 5. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum.

Üstadın şiirinde de fikir yazılarında da aynı çağrı vardı. Kendi medeniyetimizi tanımak, onun değerlerine sahip çıkmak ve geleceğe ümitle bakmak. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA
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