Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında sosyal medyadan andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında andı. Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında Karakoç'u rahmetle ve hürmetle yad ettiğini belirterek geride bıraktığı külliyatın nesillere ilham vermeye devam edeceğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u vefatının 5'inci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünce ve edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden üstat Sezai Karakoç'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Geride bıraktığı külliyatı, fikir dünyamıza kazandırdığı derinlik ve medeniyet tasavvuruyla nesillere ilham vermeye devam edecektir. Ruhu şad olsun."

Kaynak: AA
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökyüzünde taciz skandalı: 4 kabin görevlisine saldıran 36 yaşındaki yolcu uçak iner inmez gözaltına alındı

Kabin ekibine kabus yaşattı: Uçak iner inmez gözaltına alındı

A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya 2 golle kaybetti36

Millilerimiz Uluslar Ligi'nde ''0'' çekti
Ronaldinho, 11 yıl sonra sahalara galibiyetle geri döndü

Ronaldinho, 11 yıl sonra sahalara geri döndü! İşte maçın sonucu
Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat! 31 Aralık'ta kapanabilir

Geri sayım başladı! Türkiye'de milyonlarca telefon kapatılacak
Kayseri'de dudak uçuklatan altın günü! 100 gramlık külçe dağıttılar48

Ne gram ne de çeyrek! Altın gününde çıtayı arşa çıkardılar
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
Zelenskiy'den Elon Musk'a Starlink çağrısı! İHA'lar 161 km hızda bağlantıyı kaybediyor

161 km hızda bağlantı kopuyor! Tarihin doğru tarafında olun