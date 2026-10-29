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2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı: Ahmed-i Hânî'ye vefa ödülü

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2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı: Ahmed-i Hânî'ye vefa ödülü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen isimleri duyurdu. Altı ayrı kategoride verilen ödüllerde ilim, edebiyat, sinema ve müzik alanlarından isimler yer alırken, Vefa Ödülü’nün Ahmed-i Hânî’ye verilmesi öne çıktı. Erdoğan, ödül sahiplerini tebrik ederek Türkiye’nin kültür ve sanat birikimine katkı sunan isimlere teşekkür etti.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı.
  • Ödüller ilim ve kültür, geleneksel sanatlar, edebiyat, sinema, müzik ve vefa olmak üzere altı kategoride verildi.
  • İlim ve Kültür ödülü Sabri Koz'a, Geleneksel Sanatlar ödülü Prof. Dr. İlhami Turan'a, Edebiyat ödülü Sibel Eraslan'a, Sinema ödülü Burçak Evren'e, Müzik ödülü Prof. Dr. Gönül Paçacı'ya, Vefa Ödülü ise Ahmed-i Hânî'ye verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı. İlim ve kültürden geleneksel sanatlara, edebiyattan sinema ve müziğe kadar altı kategoride verilen ödüllerde, Vefa Ödülü'nün sahibi Ahmed-i Hânî oldu.

ALTI KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında farklı alanlarda çalışmalarıyla öne çıkan isimler ödüle layık görüldü. Açıklanan listeye göre ödül sahipleri şöyle sıralandı:

İlim ve Kültür: Sabri Koz

Geleneksel Sanatlar: Prof. Dr. İlhami Turan

Edebiyat : Sibel Eraslan

Sinema: Burçak Evren

Müzik: Prof. Dr. Gönül Paçacı

Vefa: Ahmed-i Hânî

ERDOĞAN'DAN ÖDÜL SAHİPLERİNE TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüle layık görülen isimlerin Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına sundukları katkılara dikkat çekerek ödül sahiplerine teşekkür etti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımıza ülkemize eşsiz katkıları için şükranlarımı sunuyor, gönül ve fikir dünyamızın yıldızlarından Ahmed-i Hânî'yi rahmetle yâd ediyorum.”

VEFA ÖDÜLÜ AHMED-İ HÂNÎ'YE VERİLDİ

Ödüllerde Vefa kategorisinin Ahmed-i Hânî'ye ayrılması dikkat çekti. İlim ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ahmed-i Hânî, tarihî ve kültürel miras açısından önemli isimler arasında yer alıyor. Erdoğan da mesajında Ahmed-i Hânî'yi rahmetle anarak kültürel hafızadaki yerine vurgu yaptı.

ÖDÜL TÖRENİNE İLİŞKİN DETAYLAR BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına katkı sunan kişi ve çalışmaları onurlandırıyor. 2026 yılı ödül sahiplerinin açıklanmasının ardından törenin tarihi ve programa ilişkin ayrıntıların duyurulması bekleniyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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