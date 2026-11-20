Uluslararası alanda geniş bir okur kitlesine ulaşan, ödüllü Avustralyalı polisiye ve gerilim yazarı Sarah Bailey, The Kitap Yayınlarının davetlisi olarak İstanbul'da okurlarıyla buluştu.

Polisiye edebiyatının dikkati çeken isimlerinden Bailey, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Minoa Pera'da çağdaş edebiyat, yazarlık yolculuğu, polisiye ve gerilim türüne yaklaşımı ve eserleri üzerine konuşma yaptı.

Bailey, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk okurlara ilk olarak online olarak temas etmiştim. Onlardan sürekli çok olumlu geri dönüşler almıştım. Burada ilk defa onlarla yüz yüze buluşacak olmak benim için çok heyecan verici bir duygu. Bu konuda da doğrusu kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

"Yaşadığımız zaman diliminde artık herkes takip altında"

Polisiye edebiyatın teknolojiyle ilişkisine işaret eden Bailey, şunları söyledi:

"Yaşadığımız zaman diliminde artık herkes takip altında. Kolumuzdaki saatlerden ya da her yerde olan kameralardan ne yaptığınız fazlasıyla biliniyor. Dolayısıyla böyle bir atmosferde polisiye hikayenin temel nosyonu olan 'gizem'i diri tutmak, onu saklamak çok zor. Bu, bir yazar olarak benim için büyük bir meydan okuma. Öte yandan tam da bu konuları yeniden dile getirme imkanı vermesi çok önemli. Herkesin takip edilmesi gibi bir konu, tür için önemli bir alan açtı ve polisiye gerilim alanının canlı kalmasına katkı sağladı."

Polisiye ve gerilim türünün kendisi için ifade ettiği anlama da değinen Avustralyalı yazar, "Ben, türü (polisiye/gerilim) fazlasıyla seviyorum çünkü burada hayatın farklı katmanlarını ve durumlarını bir arada ele almak mümkün oluyor. Öte yandan burada güncel olaylarda konunuz olabiliyor ve bütün bunlar türü benim için çok anlamlı bir hale getiriyor." diye konuştu.

"Yazarken katilin kim olduğunu bilmiyorum"

Bailey, yazarken kendisi için önemli olanın insanın farklı boyutlarını aynı anda ele almak olduğunu kaydederek, "İşlediğim karakterlerin iyi yönleri kadar kötü yönleri de ön planda. İyi bir karakterin tam karşısında yer alan şeytani yönleriyle ön plana çıkan bir diğer figür de eserde yer alıyor. Dolayısıyla burada sadece bir cinayeti çözmeye çalışmıyorum. Asıl amacım karakterler üzerinden insan doğasını bir bütün olarak ortaya koyabilmek. Benim karakterlerim mutlak iyi ya da kötü değil, gri bir alanda yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Eserlerinin yazılış sürecine dair de açıklamalarda bulunan ödüllü isim, şöyle devam etti:

"Polisiye eserlerde asıl olan cinayet ya da katil olsa da ben yazarken katilin kim olduğunu bilmiyorum. Bunu düşünerek kitaplarımı yazmıyorum. Bundan daha önemli olan hikaye ve bu hikayenin içindeki karakter, olaylar ve onların duyguları. Bütün hikayeleri planlayarak hareket etmek bana çok doğru bir yaklaşım gibi gelmiyor. Elbette yazacağım kitabın genel hatlarını biliyorum ama burada katilin kim olduğu benim için o kadar da önemli değil. Bu yüzden de romanlarımda doğaçlamaya yaklaşan birçok an oluyor."

Bailey, önemli ödüllere layık görüldü

The Kitap CEO'su İrem Bir ise "Bu yıl önemli bir ismi Sarah Bailey'i burada ağırlıyoruz. Bu buluşmalar bizim için bir ritüel haline geldi. Ben bir polisiye tutkunu bir okuruyum ve okuduğum yazarları buraya davet etmeyi çok önemsiyorum. Bailey'nin bizim yayınevimizden altıncı kitabı yayımlanacak ve kendisi çok büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'de bu kadar tanınması ve ilgi görmesi kendisini çok şaşırtıyor. Romanlarının Türk okurlarındaki karşılığı kendisini fazlasıyla memnun ediyor." diye konuştu.

Sarah Bailey, yarın Minoa Pera'da gerçekleşecek "3. Don Kişot Edebiyat Ödül Töreni"nde bu yılın kazanan isimlerine ödüllerini takdim edecek.

Melbourne'de yaşayan Avustralyalı yazar Sarah Bailey, uluslararası alanda ilgi gören "Gemma Woodstock" polisiye roman serisiyle tanınıyor. 2017'de yayımlanan ilk romanı "Karanlık Göl", "Ned Kelly En İyi İlk Polisiye Roman Ödülü" ve "Davitt En İyi İlk Roman Ödülü"ne layık görüldü.

Bailey, Gemma Woodstock serisini "Geceye Doğru", "Ölülerin Gittiği Yer" ve "Yalanlar Beden Bulur" ile sürdürdü. Yazarın bağımsız gerilim romanı "Ev Arkadaşı" ve gazeteci Oli Groves karakterini yeniden okurla buluşturduğu "Klik" de eserleri arasında yer alıyor. 2026'da yayımlanan "Klik" ve "Kayıp Ceset" adlı eserleri de çok satan kitaplar arasına girdi.

Kaynak: AA