Doğu Kudüs Haberleri

Son Dakika: İsrail polisinden Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale: 53 yaralı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki: İsrail'i şiddetle kınıyoruz
HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi
Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto ederek namaz kıldı
Gazzeliler İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerini "yanan balonlarla" protesto etti
Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdı
AK Parti Merkez ilçe başkanı Açıkyıldız, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki gösterdi
Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı