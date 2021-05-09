Doğu Kudüs Haberleri
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Doğu Kudüs Haberleri

Doğu Kudüs haber, Doğu Kudüs son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Son Dakika: İsrail polisinden Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale: 53 yaralıDoğu Kudüs - Dün

Son Dakika: İsrail polisinden Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale: 53 yaralı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki: İsrail'i şiddetle kınıyoruzDoğu Kudüs - Dün

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

Filistinli çocuğun gözaltına alınan babasına son sorusu yürek sızlattıDoğu Kudüs - Dün

Filistinli çocuğun gözaltına alınan babasına son sorusu yürek sızlattı

Türkiye dahil 7 ülke İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadıDoğu Kudüs - Dün

Türkiye dahil 7 ülke İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı kınadı

Fanatik Yahudi gruplar, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlanıyorDoğu Kudüs - Dün

Fanatik Yahudi gruplar, 10 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya hazırlanıyor

HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdiDoğu Kudüs - Dün

HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi

Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kameradaDoğu Kudüs - Dün

Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto ederek namaz kıldıDoğu Kudüs - Dün

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto ederek namaz kıldı

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı: 205 yaralıDoğu Kudüs - Dün

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı: 205 yaralı

Doğu Kudüs - Bugün
Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor
Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşecek.
Doğu Kudüs - Dün
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Mayıs 2021
İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerinin Yahudi yerleşimcilere bırakılması kararına ilişkin protesto gösterileri ve polisin müdahalesi takip ediliyor(Kudüs)GÜNCEL1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Doğu Kudüs - Dün
İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı.
Doğu Kudüs - Dün
Gazze'de, Mescid-i Aksa'da İsrail'in saldırılara maruz kalan Filistinlilere destek gösterisi
Gazze-İsrail sınırında onlarca Filistinli genç, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.
Doğu Kudüs - Dün
Suudi Arabistan ve Pakistan, Filistinlilerin haklarını destekleyen ortak bir açıklama yayımladı
Suudi Arabistan ve Pakistan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere Filistin halkının haklarını desteklediklerini açıkladı.
Doğu Kudüs - Dün
TİNGADER İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı
Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER), İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını kınadı.
Doğu Kudüs - Dün
Sanat dünyasından, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki devam ediyor
Kültür ve sanat dünyası, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
Doğu Kudüs: Gazzeliler İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerini 'yanan balonlarla' protesto ettiDoğu Kudüs - Dün

Gazzeliler İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerini "yanan balonlarla" protesto etti

Doğu Kudüs - Dün
Arap ülkeleri ile kurumlarından, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına kınamalar sürüyor
Arap ülkeleri ve kurumları, İsrail polisinin dün akşam, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Doğu Kudüs - Dün
BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi'nden Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı çağrısı
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde son günlerde yaşanan ve şiddet içeren çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirterek dini mekanlara saygı duyulması çağrısı yaptı.
Son Dakika: İsrail polisinden Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale: 53 yaralı
Doğu Kudüs - Dün
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor.
Doğu Kudüs - Dün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısını kınadı Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
Doğu Kudüs - Dün
İsrail, sene başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 700 kişiyi gözaltına aldı
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail polisinin bugün başta Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Eski Şehir olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde çok sayıda eve baskın düzenlediği belirtilmişti.
Doğu Kudüs - Dün
İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi Açıklaması
İsrail polisinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.
Doğu Kudüs - Dün
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Bursa'da protesto edildi
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Bursa'da protesto edildi.
Doğu Kudüs - Dün
İsrail polisi, Kadir Gecesi öncesi yüzlerce Filistinlinin Kudüs'e ulaşmasını engelledi
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gelmeye çalışan İsrail vatandaşı Filistinlilerden 40 yaş altı kadın ve erkekleri geri döndürdüğünü belirten Dibs, otobüslerin Kudüs'e girişine izin vermediğini kaydetti.
Doğu Kudüs: Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdıDoğu Kudüs - Dün

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdı

Doğu Kudüs: - İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kameradaDoğu Kudüs - Dün

- İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı anı kamerada

Doğu Kudüs - Dün
Filistin Ankara Büyükelçisi, DHA'ya konuştu
İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.
Doğu Kudüs - Dün
Son dakika haberi: İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "Kudüs'teki son şiddet olaylarından endişeleniyoruz"
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, dün akşam İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı belirtilmişti.
Doğu Kudüs - Dün
Rusya, İsrail'in Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırısını kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli sivillere yönelik saldırısını sert şekilde kınadı.
Doğu Kudüs - Dün
Tunus, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı
Tunus'un, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadığı bildirildi.
Doğu Kudüs - Dün
Son dakika! Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından 'İsrail ile ilişkileri kesme' çağrısı
Öte yandan dün akşam İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında toplam 205 Filistinlinin yaralanmış, bunlardan 88'inin hastanelere kaldırılmıştı.
Doğu Kudüs: Türkiye Gençlik Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını protesto ettiDoğu Kudüs - Dün

Türkiye Gençlik Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti

Doğu Kudüs: TDP Başkanı Sarıgül'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepkiDoğu Kudüs - Dün

TDP Başkanı Sarıgül'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

Doğu Kudüs: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına Adana'dan tepkiDoğu Kudüs - Dün

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına Adana'dan tepki

Doğu Kudüs: Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepkiDoğu Kudüs - Dün

Başkent'te sendikalardan ve STK'lardan İsrail'e tepki

Doğu Kudüs - Dün
Suriye muhalefeti, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı.
Doğu Kudüs - Dün
Hamas: İsrail, Kudüs ve Filistinlilere yönelik saldırısının bedelini ödeyecek
Hamas, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve buradaki Filistinlilere yönelik saldırısının bedelini ödeyeceğini belirtti.
Doğu Kudüs - Dün
AB'den İsrail'e Kudüs'te "gerginliği azalt" çağrısı
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından işgal altındaki Kudüs'teki şiddete yönelik açıklama geldi. Resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan mesajda, "İşgal altındaki Batı Şeria'da özellikle Doğu Kudüs'te gerilim ve şiddet tehlikeli bir şekilde arttı.
Doğu Kudüs - Dün
Milli İrade Platformu, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı Açıklaması
Milli İrade Platformu, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını kınadı.
Doğu Kudüs: Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz'den Filistin halkına destekDoğu Kudüs - Dün

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz'den Filistin halkına destek

Doğu Kudüs - Dün
Sanat dünyası, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi
Kültür ve sanat dünyası, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını şiddetle kınadı.
Doğu Kudüs: STK'lardan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını protesto (2)Doğu Kudüs - Dün

STK'lardan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını protesto (2)

Doğu Kudüs - Dün
Malezya, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı
Açıklamada, "Malezya ayrıca, Doğu Kudüs'teki Şeyh Carrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmasını şiddetle kınamaktadır.
Doğu Kudüs - Dün
Filistin'den uluslararası kuruluşlara Mescid-i Aksa için acil toplanma çağrısı
Maliki, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin durumuna ilişkin ise, İsrail'in Filistin'in Ürdün'den aldığı ve Filistinlilerin mülkiyetini ispat eden belgeleri tanımadığını ancak Yahudi yerleşimcilerin sunduğu "sahte" belgeleri kabul ettiğinin altını çizdi.
Doğu Kudüs - Dün
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması
Karaaslan, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını kınadı.
Doğu Kudüs: AK Parti Merkez ilçe başkanı Açıkyıldız, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki gösterdiDoğu Kudüs - Dün

AK Parti Merkez ilçe başkanı Açıkyıldız, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki gösterdi

Doğu Kudüs - Dün
İsrail güçleri Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Doğu Kudüs - Dün
TBMM İSİPAB Türk Grubu Başkanı Atalay'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki Açıklaması
Atalay, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin yazılı açıklamasında, "Zulmün ve vahşetin ete kemiğe, devlete, polise, orduya ve silaha dönüşmüş hali olan siyonist İsrail devleti dün akşam o iğrenç yüzünü bir kere daha göstererek Yahudi yerleşimciler lehine mazlum Filistinli aileleri kendi öz evlerinden, yerlerinden ve yurtlarından çıkardıktan sonra, Mescid-i Aksa'ya saldırmış ve ibadet halinde bulunan yüzlerce insanı yaralamıştır.
Doğu Kudüs - Dün
Suudi Arabistan İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik uygulamalarını reddettiğini açıkladı
Suudi Arabistan, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması planını reddettiğini bildirdi.
Doğu Kudüs - Dün
Pakistan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını şiddetle kınadı
İsrail güçleri, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenlemişti.
Doğu Kudüs: Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldıDoğu Kudüs - Dün

Mescid-i Aksa: Doğu Kudüs'teki olaylarda 200'ü aşkın Filistinli yaralandı, BM Güvenlik Konseyi'ne 'acil toplantı çağrısı' yapıldı

Doğu Kudüs - Dün
AK Parti Batman İl Başkanı Gür, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya tepki gösterdi
AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
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