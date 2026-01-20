Haberler

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA merkezini yıkmaya başladı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA merkezini yıkmaya başladı
İsrail, Ocak 2025'te yasakladığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerine Yardım Ajansı'nın Doğu Kudüs merkezini yıkarak faaliyetlerine son verdi. İsrail yetkilileri, merkezi BM eleştirilerine rağmen tahliye edip yıkmaya başladı.

İsrail, Ocak 2025'te faaliyetlerini yasakladığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan merkezine girerek buradaki yapıları yıkmaya başladı.

İsrail Arazi İdaresi, polis eşliğinde merkeze gelerek tahliye etmeye ve içerisindeki yapıları yıkmaya başlarken Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye geldi.

Ben-Gvir, bugünün İsrail için "tarihi bir gün" olduğunu ve UNRWA'nın inşa ettiği her şeyle birlikte Kudüs'ten çıkarıldığını ileri sürdü.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Arieh King, AA'ya yaptığı açıklamada, merkezin yıkım faaliyetinin Ekim 2024'te İsrail Meclisi tarafından alınan kararın uygulanması olduğunu savundu.

King, İsrail'in uygulamalarına ilişkin BM'den gelen eleştirileri umursamadığını söyleyerek, "BM'nin İran'da son 2 haftadır yaşananlara ilişkin açıklama yapmadığını, sadece İsrail'e karşı çıktığını" ileri sürdü.

İsrail Arazi İdaresi'nden yapılan açıklamada, UNRWA kompleksine İsrail tarafından el konulduğu belirtilerek bir planlama sürecinden sonra arazinin "kamuya hizmette" değerlendirileceği iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yineledi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'nın yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
