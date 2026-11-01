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İsrail ordusu Nablus ile Doğu Kudüs'teki baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaptığı baskınlarda 5 Filistinli gözaltına alındı. Filistinli Esirler Medya Ofisine göre Nablus'un güneyinde 4, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda 1 genç gözaltına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Nablus'un güneyinde, evlerine baskın düzenleyerek 4 Filistinli genci gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'nda bir Filistinli genci daha gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Saldırılar kapsamında öldürme ve gözaltı olaylarının yanı sıra zorla yerinden etme, tarım arazilerini tahrip etme, evleri yıkma ve yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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