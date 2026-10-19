İsrail, Doğu Kudüs'te 1080 yasa dışı yerleşim konutu için iki ihale açtı

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Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail makamlarının ekim ayında işgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde yasa dışı 1080 yerleşim konutu için iki ihale açtığını bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Konsey'den yapılan açıklamada, söz konusu iki ihalenin Kudüs'ün kuzeyindeki yasa dışı "Pisgat Zeev" yerleşiminde 730, kentin doğusundaki "Maale Adumim" yerleşiminde ise 350 konutu kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, 7 Ekim'de yayınlanan ilk ihalenin, "Maale Adumim" yerleşiminde yaşlılara ayrılan 350 konut ile ticari ve işletme amaçlı alanları kapsadığı kaydedildi.

Bu yıl içinde daha önce de ihaleye çıkarılan ancak herhangi bir teklif sunulmaması nedeniyle geri çekilen bu projenin yeniden ihaleye çıkarılmasının aynı projenin tekrar pazarlanması anlamına geldiği belirtildi. Söz konusu ihale için son tarihin 30 Aralık olduğu bildirildi.

Diğer ihalenin, yasa dışı "Pisgat Zeev" yerleşim biriminin doğusunda 730 konutun inşasını kapsadığı; projenin toplam 27,5 dönümlük dört araziyi içerdiği aktarıldı.

Projenin satılık ve uzun dönem kiralık konutların yanı sıra ticaret, işletme ve hizmet alanlarını kapsadığı; ihale için son tarihin 28 Aralık olduğu ifade edildi.

Konsey, söz konusu projelerin, Kudüs ve çevresindeki yasa dışı yerleşim birimlerinin alanlarının genişletilmesine katkı sağladığını, İsrail'in bölgedeki tahakkümünü daha da artırdığını ve Filistinlilerin genişleyebileceği coğrafi alanı da daralttığını vurguladı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, haziran ayının sonlarında yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 160 yeni kaçak yerleşim biriminin kurulması ve 100'ün üzerinde yasa dışı yerleşimin Tel Aviv tarafından tanınmasına öncülük ettiğini; Batı Şeria'da toprak gasbının mevcut hükümet döneminde gözle görülür ölçüde hızlandığını öne sürmüştü.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 141 yasa dışı yerleşim birimi ile Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 224 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki 15 yerleşim biriminde yaşıyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA