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İsrail ordusu Kalendiya baskınında 2 Filistinliyi yaraladı, 2 kişiyi gözaltına aldı

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İsrail ordusunun Doğu Kudüs'te Kalendiya Mülteci Kampı ve Ebu Dis beldesine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Kalendiya'da 17 yaşındaki çocuk gerçek mermiyle yaralanıp hastaneye kaldırıldı, bir genç plastik mermiyle yaralandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı ile güneydoğusundaki Ebu Dis beldesine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin, İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında ayağından gerçek mermiyle yaralanan 17 yaşındaki bir çocuğa müdahale ettiği ve yaralının tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan ayrı açıklamada ise İsrail askerlerinin kampa düzenlediği baskın sırasında bir genci plastik mermiyle yaraladığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin kamp sokaklarına keskin nişancılar yerleştirdiği belirtilen açıklamada, kampın girişinde Filistinlilere yönelik baskıların artırıldığı, bölgede yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanıldığı ifade edildi.

Valilik ayrıca, kampa yönelik devam eden baskın sırasında bir gencin İsrail askerlerince gözaltına alındığını duyurdu.

Kudüs Valiliği kentin güneydoğusundaki Ebu Dis beldesinde de İsrail güçlerinin bir dükkana düzenlediği baskında içerideki herkesi alıkoyarak üst araması yaptığı, ardından içlerinden birini gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA
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