İsrailliler Batı Şeria'da Beyt Emr'de evlere saldırıp araçları ateşe verdi

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait evlere saldırdı ve bazı araçları ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Beyt Emr beldesindeki Safa bölgesine baskın düzenledi.

Baskında Filistinlilere ait evlere saldırıldı, bazı araçlar ise İsrailli saldırganlarca ateşe verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA