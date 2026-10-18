İsrail askerleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenledikleri baskınlarda 2 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli gözaltına alındı, atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenen çocuklar boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin'in Sesi Radyosunun haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı el-Mugayyir köyünde bir eve baskın düzenleyerek 2 Filistinli genci gözaltına aldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, köye giren İsrail askerlerinin, gözaltına aldıkları bir genci köy girişindeki Şehitler Anıtı'nda bulunan Filistin bayrağını indirmeye zorladığı görüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail askerlerinin Ramallah'a bağlı Nebi Salih ve Deyr Ebu Meşal köylerine ses bombaları atarak baskın düzenlediği, olaylarda ölen, yaralanan ya da gözaltına alınan olmadığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Nablus'un güneyindeki Madama köyüne düzenlenen baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmaların çıktığı kaydedildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin kentin kuzeyindeki Er-Ram beldesi kavşağındaki araçlara doğru ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı aktarıldı.

Açıklamada, müdahalenin İsrail askerlerinin Caba askeri kontrol noktasını kapatması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruklarının oluştuğu sırada gerçekleştiği ifade edildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Akraba beldesinde de İsrail askerleri bir zeytinyağı imalathanesine ve bir araca göz yaşartıcı gaz fırlattı.

Atılan gaz nedeniyle bölgedeki bazı çocuklar boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile beldelere saldıran Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik ihlallerinde artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1220 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA